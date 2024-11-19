勞動部喊「無法證明實際霸凌」　但爆分署長3失序害同仁承壓

▲勞動部長何佩珊、次長許傳盛。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署1名39歲的吳姓同仁本月初疑似因受到職場霸凌，在辦公室輕生，消息震驚各界，勞動部長何佩珊、政務次長許傳盛今（19）日說明調查報告，根據訪談相關同仁的結果，無法證明北分署長謝宜容有實際的職場霸凌情形，但可以確定的是，謝宜容確實會對同仁情緒失控、辱罵、咆嘯等，造成同仁精神壓力極大，這些都是事實。

許傳盛表示，根據訪談結果，沒有辦法證明北分署長謝宜容有實際上言語辱罵、丟公文、霸凌等情形，但是吳姓同仁長期工作壓力是有的，因此沒有直接關係但有間接關係，訪談同仁回應跟匿名投書等，並沒有很直接確認主管霸凌情形，訪談都顯示無法證明同仁有被長官霸凌，但有確認長期工作負荷過重。

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不過，針對謝宜容平常對待其他同仁時，是否情緒失控等，許傳盛證實，在訪談證詞裡面，證實謝宜容有咆嘯、侮辱、貶低同仁的行為，讓同仁精神壓力很大，因此產生自我懷疑，有人甚至因此去看心理醫生，且謝宜容還有過度交辦工作的情形，比如說半夜1點、清晨5點、假日等非工作時段都會交辦工作，甚至傳訊息要在10分鐘內立刻回復，若沒有回，就會被叫到謝的辦公室約談，謝就會出現情緒失控、咆嘯、辱罵等行為，讓同仁處在不健康、不友善的環境裡，在這裡我也深深跟同仁致歉、很自責。

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