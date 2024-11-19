傅崐萁批拿兒當人頭避財產申報　郭智輝：潑髒水指控過於氾濫

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

行政院長卓榮泰19日率相關部會首長至立法院會，報告「113年度中央政府總預算案追加預算案」編製經過並備質詢，國民黨立委傅崐萁質詢時指出，經濟部長郭智輝上任前利用兒子公司作為人頭轉讓股票，規避財產申報，對此，郭智輝辦公室也發出聲明，對於委員「以公謀私」的指控深感不解，正是因為這樣顛倒是非的潑髒水指控過於氾濫，才導致好人才總是視公共服務如畏途。

郭智輝表示，他在接公職前就退休了，來做公職是很突然的事情，他個人守法、遵守，絕對沒有其他問題，委員指證的都不是事實，對於不是事實的回應就會很快，希望能夠澄清；且6年前就卸任董事長一職，也不當董事，沒有參與公司的經營；至於兒子被質疑股份只有480股，他則說「是誰說股份少就不能當負責人？他只是投資公司。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

有關今日立院議題，郭智輝辦公室表示，郭智輝過去是上市公司經營者，工作近50年後已準備退休，因此提早展開傳承規劃，沒有擔任原公司的董事，過程完全符合法規、可受檢視，擔任投資公司股東是個人財產規劃，如實向監察院申報。

郭智輝辦公室說明，郭智輝無論是上市公司經營者，或是擔任經濟部長，態度都是依法合規、確實申報，對不實指控深感遺憾。總統賴清德、行政院長卓榮泰邀請擔任公職是人生的意外之旅，而公司接棒傳承的規劃早在此事前就已展開，兩者並不相關。

郭智輝辦公室指出，郭智輝個人並不缺錢、也早已無所求，若只要追求個人生活品質，不必來擔任公職，對於委員「以公謀私」的指控深感不解，只能以蘇東坡與佛印的故事回應。

郭智輝辦公室強調，台灣在各個領域都有很多好人才，但總是視公共服務如畏途，正是因為這樣顛倒是非的潑髒水指控過於氾濫，相信這不是社會的主流看法。