亞洲藏壽司拚年增5-10家店　南投、花蓮首店明年開幕

▲亞洲藏壽司板橋遠科店。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

亞洲藏壽司（2754）板橋遠科店今（19）日起試營運，並將於26日正式開幕，成為藏壽司在台灣的第59間店，未來仍將以每年開出5-10家店的速度繼續拓點，以台灣的市場空間來看，達到百店規模應沒有問題。

亞洲藏壽司表示，今年淨增加了5間店，目前全台藏壽司達59家，以目前台灣迴轉壽司的市場規模來看，還是有很大的成長空間，目標每年展店5-10家，目前規劃都很順利，像是明年會開出南投、花蓮的首家門市，長期目標要插旗全台，並以街邊店為主要開店模式。

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亞洲藏壽司指出，日本目前共有550家藏壽司，以相關經濟數據來計算，台灣市場還是很有潛力，達到100店規模應該沒有問題，且藏壽司目前是台灣營業規模最大的日本迴轉壽司品牌，發展能力不容小覷。

此外，亞洲藏壽司目前在中國上海也有3間店，正在持續調整當中，像是根據當地市場調整菜單、引進IP扭蛋等，持續精進門市營運。

亞洲藏壽司今年Q3單季合併營收為14.91億元，年增6.6％，稅後淨利為1181.3萬元，EPS為0.25元；累計今年前3季合併營收為41.08億元，年增8.18％，稅後淨利為9374.4萬元，EPS為2元。累計今年前10月合併營收為45.12億元，年增6.5％。