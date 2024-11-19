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亞洲物流航運及空運會議　聚焦強韌與永續供應鏈

▲前排右五起台灣國際物流暨供應鏈協會名譽理事長秦玉玲，台北市航空貨運承攬公會理事長羅文祥、香港台灣工商協會劉孝超團長、物流技術與戰略雜誌社總編輯陳巨星、台灣國際物流暨供應鏈協會理事長李柏峯與秘書長吳文昇。（圖／業者提供）

▲前排右五起台灣國際物流暨供應鏈協會名譽理事長秦玉玲、台北市航空貨運承攬公會理事長羅文祥、香港台灣工商協會劉孝超團長、物流技術與戰略雜誌社總編輯陳巨星、台灣國際物流暨供應鏈協會理事長李柏峯與秘書長吳文昇。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

第14屆亞洲物流航運與空運會議(ALMAC)本月18至19日在香港會議展覽中心隆重舉行，今年以「塑造未來供應鏈：強韌和永續」為主題，重點討論了應對策略，如供應鏈的多樣化和風險緩解，以及綠色能源在促進供應鏈碳減排方面的策略和技術，並提供了商務配對服務，期待促進產業內的合作和交流。

台灣參訪團仍由台灣服務業聯盟統籌，成員包括香港台灣工商協會，翊達通供應鏈公司董事總經理劉孝超會長擔任團長，以及台北市航空貨運承攬公會理事長羅文祥、台灣國際物流暨供應鏈協會名譽理事長秦玉玲、副理事長李柏?峯、秘書長吳文昇，及多位台灣企業代表等，參與關注國際物流供應鏈的創新發展並期盼為台灣產業注入新思維。

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首日探討數位化對航空貨運業的影響與價值，特別強調了數位化的重要性及其帶來的效率提升。介紹了人工智慧在提高物流行業效率方面的作用，包括AI技術的應用和經濟效益。討論了AI在自動化管理、數位孿生、聊天機器人助理等方面的應用，以及這些技術對服務客戶、優化商業營運和管理方面的正面影響。

此外，透過全面使用IT技術可以帶來毛利率最大化、營運效率提升和成本控制優化，強調了香港在推動數位轉型和促進利害關係人融合方面的作用。

兩天議程共規劃20個專題演講與論壇，以及90個展位。包括：推動供應鏈轉型與創新變革、世界航空貨運樞紐選擇關鍵、香港航空貨運數位化應用與永續發展策略、電商在東南亞及中國市場的運作、香港簡化國際貿易銀行服務的最新發展、創新數據技術與智能平台、區塊鏈建構國際航運物流新生態、電子提單、Web 3.0、推動可持續貿易建構永續供應鏈、物流科技數位轉型、香港海關AEO供應鏈安全、智能供應鏈、供應鏈管理的未來趨勢、韌性和永續性、多元化供應鏈和緩解風險、綠色能源和新技術挑戰、中亞電商市場發展、空運業減碳排放與可持續航空燃料、新能源邁向零碳排等共在內的關鍵議題。

本次並安排參觀去年第三季正式營運的香港菜鳥智慧港，5.3公頃12樓層高，採用自動化倉儲ASRS及AGV新設備，每年處理170萬噸貨運量。

透過本屆會議與展覽可以交流學習了解全球智慧物流網絡中的新趨勢發展，以作為台灣物流及海空運產業的他山之石而期盼台灣能繼續擁有持盈保泰之勢。

關鍵字： 亞洲物流航運及空運會議　聚焦強韌與永續供應鏈

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