ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

印度「台灣精品體驗行銷活動」　睽違九年重返南印行銷

▲開幕典禮邀請貴賓將積木堆疊出活動名VIBE字樣，左起印度電子行業協會南印度代表Sundeep Saxena、邦加羅爾世界貿易中心主管Vivek Mathai George、台北世界貿易中心駐清奈辦事處主任施育龍、印度女星Neha Sharma、駐清奈臺北經濟文化辦事處處長陳俊郎、卡納塔卡邦電子產業公會會長Madhav R Badsheshi、邦加羅爾中小企業協會秘書長Narayana Prasanna。（圖／貿協提供）

▲開幕典禮邀請貴賓將積木堆疊出活動名VIBE字樣，左起印度電子行業協會南印度代表Sundeep Saxena、邦加羅爾世界貿易中心主管Vivek Mathai George、台北世界貿易中心駐清奈辦事處主任施育龍、印度女星Neha Sharma、駐清奈臺北經濟文化辦事處處長陳俊郎、卡納塔卡邦電子產業公會會長Madhav R Badsheshi、邦加羅爾中小企業協會秘書長Narayana Prasanna。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

2024印度邦加羅爾「台灣精品體驗行銷活動」，本月15日起三天於當地商場舉辦，共計17家台灣精品業者共襄盛舉。活動亦邀請駐清奈台北經濟文化辦事處、邦加羅爾當地產業公會等貴賓出席，同時安排發送台灣小吃供民眾嚐鮮，並輔以Taiwan Select及觀光署最新Taiwan主視覺曝光，多方行銷台灣。

台灣精品以「VIBE (Vibrant Innovations & Brand Experiences)」，即活力創新及品牌體驗為主題，在「印度矽谷」之稱的南部大城邦加羅爾大型商場舉辦為期三天的快閃活動，帶領總計17家橫跨資通訊、生活、運動的精品業者，展出其最新產品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貿協表示，距離上次台灣精品在南印度的大型活動已有九年，相比過往在印度當地舉辦「台灣精品盃電競賽」，此次活動擴大辦理，參與業者也更多元，旨在提供印度民眾更加豐富的產品體驗。

活動開幕式邀請駐清奈台北經濟文化辦事處長處陳俊郎、邦加羅爾世界貿易中心主管 Vivek Mathai George、印度卡納塔卡邦電子產業公會會長 Madhav R. Badsheshi、印度電子行業協會南印度代表 Sundeep Saxena，以及邦加羅爾中小企業協會秘書長 Narayana Prasanna等貴賓出席。除出席貴賓外，活動期間到場之台僑、台商群眾對此次活動予以高度肯定，並表示希望未來能在南印度舉辦更多類似活動。

參與業者如華碩、微星等皆展示其多元的產品線，包含文書筆電、電競筆電、掌上遊戲機等。羽球品牌勝利體育在現場提供球拍供群眾體驗發球，並有一把巨型球拍供民眾合影。

另有多款生活類別產品符合印度當地市場需求，如鴻辰科技展示結合頸掛式空氣清淨機及耳機的產品、膜淨材料展示可裝在一般寶特瓶之微型濾水器、創意興業則展示體積小巧的真空機及收納袋產品。

除「台灣精品」產品展示區外，活動亦結合TAIWAN SELECT於現場限量提供珍珠奶茶、鳳梨酥等台灣零食供現場完成體驗任務的民眾嘗鮮，另設置台灣旅遊景點沉浸式體驗，配合交通部觀光署最新TAIWAN主視覺曝光；行銷台灣產業、觀光、美食等形象及資源。

關鍵字： 印度台灣精品重返南印行銷

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

何佩珊又哭了！霸凌爭議難止血　勞長立院淚喊「要請辭」

何佩珊又哭了！霸凌爭議難止血　勞長立院淚喊「要請辭」

勞動部勞發署北分署同仁霸凌輕生案持續延燒，勞動部長何佩珊今（20）日在立院詢答時，多次忍不住落淚，最後更堅定表示自己確定要請辭以示負責，沒有任何遺憾，也感謝上任這6個月，得到很多文官朋友的幫助。

2024-11-20 17:01
勞長何佩珊改口！　「謝宜容直接停職」

勞長何佩珊改口！　「謝宜容直接停職」

勞動部勞動力發展署北分署公務員輕生，勞動部長何佩珊原說「無權對分署長謝宜容停職」，但承受不住各界猛烈抨擊，今（20）日改口「直接停職」。

2024-11-20 14:34
勞動部公務員輕生案　何佩珊：願下台負政治責任

勞動部公務員輕生案　何佩珊：願下台負政治責任

對勞發署公務員輕生案，立院備詢的勞動部長何佩珊今（20）天數度落淚。面對藍委質疑她透過政黨高層聯繫接受陳情民代是施壓，何佩珊否認。被問到要負的政治責任是下台嗎，她說，是。

2024-11-20 14:51
勞長何佩珊崩潰！「目的良善」挨轟　淚灑立法院

勞長何佩珊崩潰！「目的良善」挨轟　淚灑立法院

勞動部轄下勞動力發展署北分署一名39歲員工疑因職場霸凌本月初辦公室自縊身亡，勞動部長何佩珊今（20）日赴立法院接受質詢時受到輪番詢問，在中午過後再被問到調查報告寫「目的良善」一詞，她突然情緒崩潰在立法院落淚，直呼「用語錯了，我們承認錯誤。」

2024-11-20 13:51
謝宜容反擊？涉霸凌爭議未道歉　傳搶勞動部停職前請辭

謝宜容反擊？涉霸凌爭議未道歉　傳搶勞動部停職前請辭

勞動部勞動力發展署北分署吳姓員工在辦公室自縊身亡，分署長謝宜容涉嫌霸凌，勞動部長何佩珊今（20）日原向外指出將等22日謝宜容請假屆滿後帶她出來道歉、並對謝祭停職處分。不過勞動部內部傳出，謝宜容今日趕在考績會前，早一步請辭。

2024-11-20 15:19
邦睿生技11／21展開競拍　預計12／6掛牌上市

邦睿生技11／21展開競拍　預計12／6掛牌上市

邦睿生技股票初次創新板上市案（IPO），預計11月21日至25日展開上市前競拍投標，競拍張數為1,725張，最低投標價格每股96.43元，並將在11月27日開標，採美國標方式競拍，股票上市掛牌日預計為12月6日。

2024-11-20 15:15
永鴻生技前三季每股賺1.52元　預計明年上半年掛牌上市

永鴻生技前三季每股賺1.52元　預計明年上半年掛牌上市

動物藥廠永鴻生技(6936) 累計前3季營收為9.69億元、年增5.87%，稅後純益達1.01億元，較去年同期增加45%，每股稅後純益（EPS）達1.52元。

2024-11-20 15:12
裕隆法說：納智捷n⁷助攻　1～9月營收650億元、年增一成

裕隆法說：納智捷n⁷助攻　1～9月營收650億元、年增一成

汽車廠裕隆汽車（2201）今日舉行法說會，並公佈2024年1~9月合併營業收入650.18億元，較去年同期590.53億元，增加59.65億元，年增10.1％，裕隆表示，主要來自是e-POWER進口車銷售台數較去年同期增加以及n7車型今年度開始銷售致使整體營收成長。

2024-11-20 14:51
台股ETF受益人1011萬續創高　00940、00919、00929今年人氣前三大

台股ETF受益人1011萬續創高　00940、00919、00929今年人氣前三大

台股近期表現震盪，台股ETF投資人熱情不減，受益人數持續創高，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，65檔台股ETF受益人最新一周增加98047人，總人數站穩千萬大關續高來到10117849人，單檔來看，新成立的元大台灣價值高息（00940）人數88萬最多，若以淨增加人數來看則是群益台灣精選高息（00919）增加59.1萬人最具人氣，復華台灣高科優利（00929）增加42.2萬人。

2024-11-20 14:16
超攜黃金慘了！　海關今年沒收逾12公斤

超攜黃金慘了！　海關今年沒收逾12公斤

出境旅客當心！台北關統計，今年來查獲旅客出入境未申報攜帶超過限額現金、黃金等洗錢防制物品案件已達56案，較去年增加33％，沒入價額折合台幣自3943萬元增加至5884萬元，增幅高達49％，其中黃金更是由7637公克大幅增加至12328公克，超過12公斤。

2024-11-20 13:59

讀者迴響

熱門新聞

謝宜容道歉！發3大聲明　但喊「身故事件與本人領導無關」

謝宜容委任律師發12大聲明　喊「網民公審」無視法制流程

快訊／謝宜容涉霸凌　勞動部考績會：2大過免職

謝宜容霸凌害命　扯「通靈」：死者感謝給很多愛

即／美股三大指數走低　台積電ADR、輝達跌超2%

勞動部公務員輕生　謝宜容律師：「通靈說」是良善動機

謝宜容超硬身家曝！一路高升被封「公關高手」

8銀行搶祭台幣高利定存　2家年息衝上2.2%

何佩珊又哭了！霸凌爭議難止血　勞長立院淚喊「要請辭」

不只霸凌！　黃國昌爆謝宜容「宴請友人」一餐4萬2全民買單

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

有貓卡在汽車水箱罩內　騎士急追提醒...網友讚爆

勞動部霸凌案延燒！卓榮泰致歉：全案移送檢調

謝宜容涉霸凌　勞動部考績會：2大過免職

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366