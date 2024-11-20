印度「台灣精品體驗行銷活動」　睽違九年重返南印行銷

▲開幕典禮邀請貴賓將積木堆疊出活動名VIBE字樣，左起印度電子行業協會南印度代表Sundeep Saxena、邦加羅爾世界貿易中心主管Vivek Mathai George、台北世界貿易中心駐清奈辦事處主任施育龍、印度女星Neha Sharma、駐清奈臺北經濟文化辦事處處長陳俊郎、卡納塔卡邦電子產業公會會長Madhav R Badsheshi、邦加羅爾中小企業協會秘書長Narayana Prasanna。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

2024印度邦加羅爾「台灣精品體驗行銷活動」，本月15日起三天於當地商場舉辦，共計17家台灣精品業者共襄盛舉。活動亦邀請駐清奈台北經濟文化辦事處、邦加羅爾當地產業公會等貴賓出席，同時安排發送台灣小吃供民眾嚐鮮，並輔以Taiwan Select及觀光署最新Taiwan主視覺曝光，多方行銷台灣。

台灣精品以「VIBE (Vibrant Innovations & Brand Experiences)」，即活力創新及品牌體驗為主題，在「印度矽谷」之稱的南部大城邦加羅爾大型商場舉辦為期三天的快閃活動，帶領總計17家橫跨資通訊、生活、運動的精品業者，展出其最新產品。

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貿協表示，距離上次台灣精品在南印度的大型活動已有九年，相比過往在印度當地舉辦「台灣精品盃電競賽」，此次活動擴大辦理，參與業者也更多元，旨在提供印度民眾更加豐富的產品體驗。

活動開幕式邀請駐清奈台北經濟文化辦事處長處陳俊郎、邦加羅爾世界貿易中心主管 Vivek Mathai George、印度卡納塔卡邦電子產業公會會長 Madhav R. Badsheshi、印度電子行業協會南印度代表 Sundeep Saxena，以及邦加羅爾中小企業協會秘書長 Narayana Prasanna等貴賓出席。除出席貴賓外，活動期間到場之台僑、台商群眾對此次活動予以高度肯定，並表示希望未來能在南印度舉辦更多類似活動。

參與業者如華碩、微星等皆展示其多元的產品線，包含文書筆電、電競筆電、掌上遊戲機等。羽球品牌勝利體育在現場提供球拍供群眾體驗發球，並有一把巨型球拍供民眾合影。

另有多款生活類別產品符合印度當地市場需求，如鴻辰科技展示結合頸掛式空氣清淨機及耳機的產品、膜淨材料展示可裝在一般寶特瓶之微型濾水器、創意興業則展示體積小巧的真空機及收納袋產品。

除「台灣精品」產品展示區外，活動亦結合TAIWAN SELECT於現場限量提供珍珠奶茶、鳳梨酥等台灣零食供現場完成體驗任務的民眾嘗鮮，另設置台灣旅遊景點沉浸式體驗，配合交通部觀光署最新TAIWAN主視覺曝光；行銷台灣產業、觀光、美食等形象及資源。