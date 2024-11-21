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CloudMile萬里雲功AI有成　獲台灣首家Google Cloud生成式AI專業認證

▲▼CloudMile 萬里雲榮獲台灣首家 Google Cloud 生成式 AI 專業認證。（圖／CloudMile 萬里雲提供）

▲CloudMile萬里雲榮獲台灣首家 Google Cloud 生成式 AI 專業認證。（圖／CloudMile 萬里雲提供）

記者高兆麟／綜合報導

AI與雲端解決方案公司CloudMile 萬里雲，近期榮獲 Google Cloud 的生成式 AI 專業認證，成為台灣首家獲此殊榮的企業，展示了 CloudMile 萬里雲在 AI 技術的專業實力，也進一步強化了在亞太區生成式 AI 應用推廣的影響力。

獲得此專業認證的同時，CloudMile 萬里雲技術團隊更受 Google Cloud 肯定，同仁分別榮獲 Google Cloud Innovators 達人中「現代化資訊架構（Modern Architecture）」與「網路安全（Security and Networking）」技術專家之殊榮，證明其推動 AI 技術普及化的廣大影響力。

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CloudMile 萬里雲自 2018 年起，致力於協助台灣企業轉型升級，特別在 AI 技術導入上累積了豐富的實戰經驗，現已成功協助超過 900 家企業加速智慧化轉型。這些經驗奠定了 CloudMile 萬里雲成為企業最合適的 AI 轉型顧問夥伴。卓越的團隊技術能力受到 Google Cloud 高度肯定，於台灣與香港地區獲頒 Champion Innovators 特殊榮耀，突顯在推動 AI 技術普及化的傑出貢獻。尤其在生成式 AI 應用領域，已在台灣媒體產業取得重大成果，CloudMile 萬里雲的生成式 AI 技術運用於新聞編輯流程，可自動生成新聞內文和高點閱率標題，有效提升編輯團隊的內容產出效率，並得到大型網路媒體的廣泛讚譽。此外，CloudMile 萬里雲也深耕教育產業，透過生成式 AI 的分析工具幫助教師評估學生的學習成效，準確預測學生的弱項與得分，讓教師得以更有針對性地設計課程。

CloudMile 萬里雲推出專為混合式 AI 時代打造的「MileAI 企業生成式 AI 應用與創新」解決方案，不僅限於技術的導入，更著重於全方位的企業應用落地。包含 AI 推薦機器人、內容生成、企業知識管理平台等生成式 AI 服務，並推出專為企業設計的生成式 AI 工作坊，協助企業從 AI 應用場景需求訪談、導入效益評估，到技術支援、教育訓練、再到生成式 AI 應用上線等一站式 AI 轉型支援。MileAI 解決方案幫助企業有效解決內部技術挑戰，實現營運流程智慧化，並且大幅縮短導入期，讓企業快速受惠導入 AI 後的生產力提升。

2024 年 CloudMile 萬里雲擴大其生成式 AI 服務至東南亞市場，為企業提供多樣化的應用場景與服務方案。CloudMile 與新加坡知名大學合作，運用生成式 AI 開發 AI 個人導師，使學生能在課後隨時獲取專業解答，增強學習效果。該 AI 個人導師能針對課程內容準確回答學生 90% 以上的應用型問題，提升學習體驗；此外，CloudMile 萬里雲還幫助該大學導入 AI 住房查詢聊天機器人，透過自動回覆提升學生住宿查詢的回應效率與準確度。

透過 AI 團隊的技術研發與產業需求結合，CloudMile 萬里雲持續助力亞太地區的企業走向混合 AI 時代。此次榮獲 Google Cloud 生成式 AI 專業認證，不僅是對 CloudMile 萬里雲技術實力的肯定，也更證明 CloudMile 萬里雲將持續深入生成式 AI 技術應用研發的決心，讓企業能以 AI 技術為核心、用創新思維迎接未來，打造真正具備競爭力的永續組織。

關鍵字： CloudMile萬里雲

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