中華開發跨境創新基金結合台日泰跨國團隊　建構國際新創平台

▲「中華開發跨境創新基金」串連國際資源,打造跨越產業及地域的國際新創平台。左起為Timothy Rowe、Founder and CEO of CIC、Chidapa Chanthong, Director of Global Business Development & Expansion of Techsauce、數位時代執行長陳素蘭、台智雲AI超算加速器計畫執行長周秉輝、開發創新管理顧問股份有限公司總經理郭大經。(圖/中華開發資本提供)



記者陳瑩欣/台北報導

凱基金控(2883)子公司中華開發資本(下稱開發資本)旗下開發創新管理顧問公司(下稱創新管顧)於今年8月宣布成立「中華開發跨境創新基金」,深耕台日兩地的新創生態圈,致力成為連結雙邊資源的橋樑,推動雙邊創新合作。今日(11/21)於亞洲最大國際新創展會「Meet Taipei創新創業嘉年華」宣布與台智雲AI超算加速器、國際新創基地CIC (Cambridge Innovation Center )以及泰國數位科技門戶Techsauce結盟,將串連台、日、泰等國際資源,打造跨越產業及地域之國際新創平台。

開發資本總經理南怡君指出,與輔導AI新創團隊的台智雲AI超算加速器結盟,將使新創團隊同時擁有加速器資源及投資輔導之全面支持,創業之路上勢必走得更快更遠。除了產業面的結盟,與CIC Tokyo和Techsauce聯盟,代表的是跨越地域的合作;國際團隊的加入,更為台灣新創提供了國際視野,協助台灣團隊開拓日本或是東南亞新市場。

延續今年「Meet Taipei創新創業嘉年華」的主軸「TAIWAN+1」,開發創新管理顧問今年與Garage+攜手打造「台日連線 破浪新勢力」專館,以結合創業加速、企業資源、新創投資與國際鏈結為目標,打造台日新創雙向發展新未來。開發創新基金總經理郭大經表示,「中華開發跨境創新基金」的重要目標是協助新創開打國際盃,所需資源包括資金及在地人脈網絡,在中華開發不斷擴大產業及域的平台上,新創將可獲得關鍵夥伴。

「台日交流論壇」特別邀請Shibuya Startup Support and Shibuya Startup KK介紹澀谷如何推動新創支持,並由Silicon Valley Ventures剖析日本新創生態系,讓參與者更加了解日本的新創環境;並以邀請日本創投機構Cool Japan Fund和Mizuho Capital與台灣新創公司對話,促進雙方創新合作火花。

為使新創團隊在本次活動獲得更多,創新管顧在「CEO圓桌會議」,邀請日本創新生態系重要夥伴CIC、Cool Japan Fund、Shibuya Startup Support and Shibuya Startup KK與大和證券集團旗下的DCI Partners進行深度交流,分享日本市場的掌握秘訣以及與創投圈互動的關鍵技巧。「企業共創活動」採取先講座後媒合的方式,邀請遠傳電信、台灣連線 (LINE)、奇景光電及研華科技 x NVIDIA等知名企業,分享他們對新創夥伴的需求與期待,並於講座後安排媒合會,期望尋找具有共同願景的合作夥伴,共同開創美好前景。

此外,在Meet Taipei展會與Garage+攜手打造的「台日連線 破浪新勢力」專館,也舉辦多場創業加速、企業資源、新創投資與國際連結相關的講座,為有意進軍日本市場的新創企業提供實戰指引。