東陽：美若增關稅不是壞事　到明年首季業績看成長

▲美國國旗。（圖／路透）

文／中央社

車用零配件廠東陽今天表示，若美國增加關稅，對東陽來說不見得是壞事，可能帶動AM零件需求。展望第4季到明年第1季，東陽表示，期間屬於季節性旺季，業績有機會逐季成長。

東陽下午受邀參加台灣證券交易所與永豐金證券舉辦「車用電子暨零組件產業」主題式業績發表會，法人問及美國總統當選人川普重返白宮後的關稅政策影響，東陽副總經理黃三良表示，東陽產品出口到美國關稅約2%至4%，外銷報價包括關稅和相關運費等，主要由客戶負擔。

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他表示，若美國增加關稅，可能加深通膨，終端品價格上漲，汽車消費者和車主考量成本，可能擴大使用售後維修市場件（AM），加上東陽AM產品相對有競爭力，「若加關稅，對東陽也許不是壞事」。

法人問及第4季和明年第1季營運展望，黃三良表示，以往第4季和隔年第1季是東陽的季節性旺季，目前看來AM項目業績不錯，原廠委託製造（OEM）產品在10月雖然有中國大陸長假因素，不過相較9月表現仍佳。

黃三良表示，儘管訂單能見度短至約1週至2週，仍預期東陽第4季業績可較第3季成長，若北美市場冬季下雪時程提早，客戶將積極拉貨，2025年第1季業績有機會比今年第4季略佳。

展望未來OEM產品布局，東陽說明，積極布局高附加價值產品，包括智能儀表板、電鍍件、前端模組化及模具產品；增加OEM外銷單，持續布局中國大陸及東南亞市場。

在AM產品，東陽表示，增加步進百葉窗、風扇等，切入改裝車市場，擴大中國大陸、東歐及東南亞市場。