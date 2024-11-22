報酬率逾8成！台灣虎航申購3天破89萬人瘋搶 中籤率僅0.2％

台灣虎航（6757）將於11／29掛牌上市，19-21辦理公開申購，累計3天下來，申購件數逾89萬筆，中籤率僅0.2％，將於11／25抽籤。

福懋油經營權變天 市場派吳家拿下5席董事

福懋油今天召開股東臨時會全面改選董事，出席率達97.73%，並由市場派副董事長吳星澄主持，董事選舉結果出爐，市場派吳家和公司派許家分別拿下5席、4席，經營權變天，由吳家拿下經營權。

比特幣衝10萬美元 「川普概念ETF」00909 逆勢重挫下跌3.7%

比特幣衝10萬美元新天價，連帶持有加密貨幣相關供應鏈的台灣ETF國泰數位支付服務（00909）受惠，統計川普當選美國總統以來，股價短線漲幅超過2成，但今（22）天早盤暴量下跌，一度重挫3.7%，最低跌到34.85元，料短線漲多投資人先行下車獲利了結。

台股投資人注意！ 2025年春節休市11天 2／3日開紅盤

臺灣證券交易所最新公告，台股明（2025）年1月22日（周三）為金龍年最後交易日，並從1月23日至2月2日休市，2月3日開紅盤日，休市時間長達11天，是史上第二長，僅次於2023年農曆春節台股曾休市12天。

抽中久昌有望現賺3.3萬元 兩檔新股抽籤本日起跑

IC供應廠久昌 (6720) 預計12月4日掛牌上櫃，22日起開放申購，承銷價138元，以21日興櫃價格171.57元計算，若是抽中有機會現賺3.3萬元。

快訊／台積電漲25元至1035 台股開盤大漲244點

美股4大指數全面收漲，台股今（22日）以22799.53點開出，指數大漲243.87點，漲幅1.08％。

預售屋不會跌！中古屋亂漲等它跌 帥過頭：現在千萬不要進場

央行祭出限貸令(信用管制) 措施，打房一次比一次重，但4年7波「金龍」海嘯打死誰？民眾有撿到便宜進場嗎？《豈有此呂》好朋友、房產投資客帥過頭說，這一波打買氣急凍，最慘是房仲「早上都要兼職去做回收了」！而他觀察預售屋不會跌，但中古屋亂漲價要等它跌「現在千萬不要進場，赴死剛好！」。

比特幣挑戰10萬美元大關 「幣圈頭號敵人」將離職

加密貨幣比特幣的價格在美國時間21日加速朝10萬美元大關邁進，主因市場預期美國在總統當選人川普執政後，將以更友善的方式進行監管。同日證管會主席詹斯勒宣布將於2025年1月20日離任。

晶華聖誕點燈 董座潘思亮看川普上任「美國會好、台灣會更好」

晶華酒店（2707）今日舉行聖誕樹點燈儀式，董事長潘思亮受訪時談到川普上任後的影響，他表示，川普上任，美國會大好，川普已經當過一任總統，他當總統時好的會更好、不好的會更不好，其實當時台灣混得還不錯，所以基本上，台灣跟美國的運氣會一起走，所以美國會好、台灣會更好。

三商壽辦理3億元現金增資 每股發行價6.3元

三商壽（2867）今（21）日公告11月13日董事會決議通過辦理3億股現增，每股發行價為6.3元，募集金額約18.9億元，員工認股發行股份總數之10%，原股東認購比率發行股份總數80%，資金用途充實營運資金、強化財務結構並提升資本適足率。