新北首創「新創之星」TOP3出爐 競賽＋輔導資源 創立新標竿

▲「2024 Venture Star 新北新創之星挑戰賽」展開10強對決，最終由「超妡科技」脫穎而出奪得第一。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

2024被譽為AI應用元年，AI教父黃仁勳更直言「新產業革命」已經來臨，為了扶持在地新創企業、培育優秀人才，新北市政府首創「2024 Venture Star 新北新創之星挑戰賽」，吸引全台74家團隊報名參賽。進入決賽的10強，經過9位創業投資人評審投票，最終由「超妡科技」脫穎而出奪得第一、「科淨能源」、「律果科技」分獲二、三名。

▲「2024 Venture Star 新北新創之星挑戰賽」10強團隊。（圖／新北市政府提供）

新北市長侯友宜親自到場頒獎表揚，肯定3家新創企業在科技與綠能領域展現強大力量，「未來我們還會有3個月的創投陪跑，並提供青創基地進駐名額，讓這些創業青年家能夠進駐。」他更強調，新北市將一路扶持青年創業朋友，持續在大型科技展演、創投媒合以及創業輔導上，盡最大的力量，讓他們永續經營。

▲▼決賽Pitch Day，10組團隊依序進行簡報並進行評審QA。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

本次挑戰賽聚焦在「AI人工智慧」、「綠能永續」雙主題，結合創業競賽與輔導加速器，協助優秀創業者快速成長。前三名團隊共可獲得總獎金30萬元，以及客製化成長方案，由創投公會扮演重要推手。

新北市青年局長邱兆梅指出，台灣的新創最強的就是技術人才，但這些科技業的技術人才在發展創新時，必然需要資本的支援才能走出更大的市場，甚至是走出台灣到國際市場上面，「在這過程中，團隊能與創投直接面對面，並且直接面對資本市場的意見，然後接受輔導、修正，這就是挑戰賽的重要意義。」

▲新北市青年局長邱兆梅。

創投公會副秘書長謝睿哲則表示，「如何打造一個賽制，讓新創願意出來找尋適合的投資人，也讓投資人願意出來發掘很好的案子，我覺得這設計是能夠更知己知彼的過程。」他相信，無論是否獲獎，參與團隊都能在為期3至6個月的輔導階段中，大量認識台灣最優秀的創投，對未來發展大有助益。

▲9位創業投資人評審現場投票。

從初賽到決賽，歷時半年，投入了上百位創業投資人與業界專家，共同協助10組決賽團隊有效提升競爭力，也帶給新創之星，最貼近投資人眼光的實務見解。

獲選第一名的「超妡科技」執行長洪頎茗，感謝新北市政府提供的資源，讓團隊學習到許多寶貴經驗，「不管是商業模式或者團隊組成，還可以認識非常多不同新創的創辦人或是相同產業的人。」他也提到，活動中的創業導師陪跑，讓他們能具體表達現階段遇到的問題，並獲得導師們的經驗分享。

▲「超妡科技」獲選第一名，市長侯友宜親自頒獎表揚。

台灣是中小企業起家打造的科技之國，擁有眾多新創能源。面對世界的挑戰，留下菁英人才，是新北市政府刻不容緩的方針，「2024 Venture Star 新北新創之星挑戰賽」的圓滿不是落幕，將是更多新創企業的起點。

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