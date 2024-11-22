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東森集團全球營運總部今上樑！130億打造林口新地標　王令麟：引領娛樂產業新時代

▲▼東森集團全球營運總部恩典大樓上樑典禮22日舉行，東森集團王令麟晶華酒店董事長潘思亮，以及東森集團合作夥伴熱情參與。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森集團全球營運總部恩典大樓，今（22）日舉行上樑典禮，東森集團總裁王令麟（右5）、新北市政府經發局盛筱蓉局長（左5）、晶華國際酒店集團潘思亮董事長（左4）UFC GYM Taiwan吳怡瀚董事長(左1)與新北市蔡淑君議員（右4）等眾多工商與在地重要人士皆親臨祝賀。（圖／記者徐文彬、湯興漢攝，下同）

記者楊智雯／林口報導

東森集團全球營運總部恩典大樓今（22）日舉行上樑典禮，宣告這座耗資130億元、樓高199公尺、加上林口台地總高449公尺的台灣新地標正式進入完工倒數階段，典禮現場星光熠熠，東森集團總裁王令麟、新北市政府經發局盛筱蓉局長、晶華國際酒店集團潘思亮董事長、UFC GYM Taiwan吳怡翰董事長以及議員、工商與在地重要人士皆親臨祝賀，共同見證這項劃時代的建設里程碑。這不僅是一棟建築的落成，更是東森集團深耕台灣30餘年，放眼國際的雄心壯志的具體展現，毗鄰桃園國際機場與捷運的優勢，將作為國際媒體嶄新的示範場域，目標將林口打造成「國際商業與交流中心」，成為影視娛樂產業重要的生活圈。

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▲▼東森集團全球營運總部恩典大樓上樑典禮22日舉行，東森集團王令麟晶華酒店董事長潘思亮，以及東森集團合作夥伴熱情參與。（圖／記者湯興漢攝）

▲鎖定金螺絲，正式為這座建築奠定了堅實的基石！

「東森集團全球營運總部恩典大樓上樑典禮」22日上午隆重舉行，現場氣氛熱烈，見證了東森集團邁向新里程碑的歷史性時刻，本次典禮特別融入東、西方文化特色，設計了別具意義的祈福儀式，寓意穩固基業與祝福未來。

▲▼東森集團全球營運總部恩典大樓上樑典禮22日舉行，東森集團王令麟晶華酒店董事長潘思亮，以及東森集團合作夥伴熱情參與。（圖／記者湯興漢攝）

▲中式儀式，包含上樑祝禱與敬獻禮。

▲▼東森集團全球營運總部恩典大樓上樑典禮22日舉行，東森集團王令麟晶華酒店董事長潘思亮，以及東森集團合作夥伴熱情參與。（圖／記者湯興漢攝）

▲基督教儀式則象徵著上帝的祝福與護佑。

典禮由東方傳統上樑祝禱敬獻禮揭開序幕，象徵基業穩固與萬事如意，隨後進行基督教儀式，象徵上帝的祝福感恩與護佑，有了東方傳統與基督教信仰的深厚祝福之後，進一步回歸自然，進行充滿充滿歐洲文化氣息的大地之母儀式，體現對自然的敬畏與感恩，總裁王令麟的小女兒Jenna更親自主持達賴喇嘛祈福儀式，為現場注入滿滿的祝福，4個儀式帶來了傳統、信仰與自然的祝福，也象徵東森集團未來穩如磐石、充滿希望。

▲▼東森集團全球營運總部恩典大樓上樑典禮22日舉行，東森集團王令麟晶華酒店董事長潘思亮，以及東森集團合作夥伴熱情參與。（圖／記者湯興漢攝）

▲歐洲大地之母儀式，象徵著對土地的敬畏與對自然的感恩。

▲▼東森集團全球營運總部恩典大樓上樑典禮22日舉行，東森集團王令麟晶華酒店董事長潘思亮，以及東森集團合作夥伴熱情參與。（圖／記者湯興漢攝）

▲總裁王令麟的小女兒Jenna親自主持達賴喇嘛祈福儀式。

▲▼東森集團全球營運總部恩典大樓上樑典禮22日舉行，東森集團王令麟晶華酒店董事長潘思亮，以及東森集團合作夥伴熱情參與。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森集團王令麟總裁，將「東森媒體園區」打造成國際級的媒體娛樂中心。

王令麟表示，2019年取得基地標案之初，東森集團便已立下雄心壯志，將「東森媒體園區」打造成國際級的媒體娛樂中心。然而，近年國際情勢變遷，通膨壓力攀升，東森集團更堅定其發展決心，將投資金額提升至130億元，力求打造最完美的建築與園區規劃。「我們希望超越台北信義計畫區，將這裡打造成人潮與錢潮匯聚之地。」王令麟總裁強調，「不僅要吸引新北市民，更要吸引全台灣、全球華人及國際觀光客，讓林口成為一個充滿活力與國際氛圍的城市。」

▲▼東森集團全球營運總部恩典大樓上樑典禮22日舉行，東森集團王令麟晶華酒店董事長潘思亮，以及東森集團合作夥伴熱情參與。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市經發局局長盛筱蓉盛讚總裁獨具慧眼。

新北市經發局局長盛筱蓉盛讚林口的卓越發展潛力：「感謝王令麟總裁慧眼獨具，選擇在林口投資130億元，不僅展現對新北未來的信心，更為林口注入新的動能。」她指出，上週林口Outlet二期開幕即吸引大批人潮，躍升為2024年新北觀光熱點榜首，超越其他地區，僅次於新莊宏匯廣場，林口產業園區開發加速，加上商業設施的不斷完善，該區已成為吸引人流與投資的核心地帶，林口已然成為新北市最具「含金量」的地區，並持續引領全市產業與經濟發展。

▲▼東森集團全球營運總部恩典大樓上樑典禮22日舉行，東森集團王令麟晶華酒店董事長潘思亮，以及東森集團合作夥伴熱情參與。（圖／記者湯興漢攝）

▲長官貴賓一同見證上樑典禮成功圓滿。

「東森媒體園區」不僅是一棟辦公大樓，更是一個融合生活、商務、文創與娛樂的全方位綜合體，委託三門建築師事務所創辦人白省三親自率領團隊操刀規劃，園區內規劃超過萬坪的AI智慧辦公室與共享空間，11F的攝影棚、7F 的員工餐廳、12~25F則規劃為集團各關企辦公室與商務會議中心，配備會議中心、健身中心、游泳池、景觀餐廳、美食街等設施，並引入東森REGAL美容醫美會館與東森栢馥健康中心，為現代辦公人士打造便利且舒適的工作環境。

▲▼東森集團全球營運總部恩典大樓上樑典禮22日舉行，東森集團王令麟晶華酒店董事長潘思亮，以及東森集團合作夥伴熱情參與。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森集團總裁王令麟帶逛29樓，此樓層將是「Silks x晶英薈旅」的大廳。

此外，東森集團攜手晶華酒店推出全新品牌「Silks x晶英薈旅」，提供160間高級客房、宴會廳、健身房與泳池，並引進日、法、義式米其林餐廳，滿足商務與觀光客需求，同時，園區內還規劃了一座可容納2000人的展演館與500人的LIVE HOUSE，結合ETtoday數位媒體與IP節目，定期舉辦演唱會、電競賽事及文創活動，成為年輕世代的潮流熱點，不只如此，3~5樓則引進國際級健身房UFC GYM Taiwan，並將最新的AI健身科技導入，將成為最大且最新穎的新科技健身房，提供在地上班族與居民最先進的運動體驗。

坐擁交通優勢的「東森媒體園區」，鄰近高速公路與桃園國際機場，距離A9捷運站僅步行3分鐘，未來更將延伸至淡江大橋，便利的交通網絡預計吸引超過千萬觀光人潮。東森集團也與三井Outlet商場合作，共同推動區域繁榮，進一步吸引國際科技企業進駐，將林口打造為國際商業與文化交流的全新中心。

關鍵字： 東森集團全球營運總部王令麟恩典大樓上樑林口總部媒體產業園區

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