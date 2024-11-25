長榮航看票價「回不去了」　明年開闢神戶、達拉斯等新航點

▲長榮航總經理孫嘉明。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）今（25）日舉行法說會，總經理孫嘉明表示，明年機票價格支撐力道仍強，因此未來除了季節性因素之外，票價就是「回不去了」；另他也宣布，為配合大阪世界博覽會，明年4-10月將開航日本神戶；11月則將開航北美達拉斯。

孫嘉明表示，對於明年樂觀看待，今年北美、東北亞票價與去年同期相比有4％至5％的跌幅，但因為需求持續旺盛，歐洲線也有1％成長，因此機票價格仍有撐，預期未來除了季節性因素之外，票價沒有其他下行空間，「回不去了」。

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針對新航點，孫嘉明指出，明年春節有函館包機、青森及松山也會因應賞櫻增班，另為了配合明年大阪世界博覽會，將於4月至10月新增開航桃園-神戶航點。

孫嘉明也提到，明年11月3日將正式開航美國德州達拉斯，成為長榮航在北美的第9個航點，主要是因當地商務活動熱絡，500強企業越來越多，且轉機市場大，可方便連接到中南美洲航網。

此外，貨運部分，孫嘉明說，AI、電商貨量很多，高科技產品也陸續出貨，包機包艙的需求持續熱絡，因此看好空運運價還是會持續維持高檔。

至於機隊規劃，孫嘉明指出，今年底將達84架規模，明年Q1有6架787待交付，2026年以後則有41架新機待交。