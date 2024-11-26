中華隊奪冠！金融業慶祝潮　國泰證推「下單破萬元東京來回抽機票」

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中華隊拿下世界12強棒球經典賽冠軍，金融業加入慶祝行列，不管是銀行信用卡或支付業者，紛紛祭出消費加碼回饋，國泰證券向客戶推出「台股交易滿萬就抽東京朝勝之旅」，即日起到周五（29日）為止，僅一周快閃，要送12位國人一遊東京朝勝。

世界12強棒球經典賽已經正式落幕，若國人仍希望前進東京進行朝聖，不妨透過國泰證券「台股交易滿萬，就抽東京朝勝之旅」，為自己朝聖之旅增添機票旅遊金，為期五個交易日（11/25～11/29），只要台股交易滿1萬元，即獲得1次抽獎機會，交易金額愈多，抽獎機會愈多。

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王道銀行（O-Bank）再度推出刷卡現金回饋加碼大放送，即日起至明 （27）日，王道全卡友皆可享不限通路一般消費刷卡額外加碼現金回饋1%無上限優惠，無須登錄且不限回饋名額；一般卡友若加計原有現金回饋1%無上限，活動期間現金回饋將達2%。

王道銀行同時還推出現金回饋抽獎活動，同前述活動期間內，單筆消費滿新台幣168元以上，可獲得一次抽獎機會；使用指定行動支付，包括LINE Pay、街口支付、icash Pay、悠遊付等，單筆消費滿新台幣168元以上，即可獲得兩次抽獎機會，明（2025）年1月31日前將抽出600名幸運卡友可獲得現金回饋新台幣168元。

