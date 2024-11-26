12強英雄紀念幣有前例！　挖出央行23年前經典款佐證

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

12強棒球賽中華隊奪冠振奮人心，各界敲碗要將奪冠英雄放到貨幣上紀念，藍綠民代、總統賴清德都釋出類似訊息，由於央行過去曾有為棒球賽事發行紀念幣的紀錄，外界認為紀念幣有望明年問世，央行今（26）日發出聲明指出各界意見都會評估，並在適當時間報行政院核定。

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▲第34屆世錦賽紀念幣。（圖／翻攝央行）

央行公開資料指出，23年前為了慶祝我國主辦第34屆世界盃棒球錦標賽，曾發行第34屆世界盃棒球錦標賽紀念銀幣，面額為新台幣50元，限量發行13萬枚，正面圖案以棒球為背景，主題圖案為棒球打擊手，其右側為「2001 Taipei」字樣，上緣鐫「中華民國九十年」，下緣鐫「第三十四屆世界盃棒球錦標賽紀念」。

而當時的紀念幣背面主題圖案為玉山，下方加註「玉山 Mt. Jade, Taiwan 」字樣，上緣鐫「XXXIV BASEBALL WORLD CUP」，下緣鐫「50圓」及「純銀999」，當時每枚售價新台幣750元，每位民眾每次限購一枚。

▲第34屆棒球世錦賽紀念幣。（圖／中央銀行）

第34屆世界盃棒球賽於2001年11月6日至11月18日在台灣舉辦，當時一連在天母棒球場、新莊棒球場、嘉義市棒球場、澄清湖棒球場等四個球場進行賽事，共16支國家代表隊參賽，分為兩組並且取各組的前四名進行複賽，由古巴奪冠，亞軍是美國，而中華台北為季軍。