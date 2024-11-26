剖析全球「三體時代」　黃志芳著作《變局中的抉擇》獲金書獎

▲外貿協會董事長黃志芳(左)與資深顧問李牮斯(右)著作《變局中的抉擇》，透徹新冷戰之下台灣企業面臨的挑戰及契機。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導



由經濟部中小及新創企業署舉辦的「金書獎」於今(25)日舉辦頒獎典禮，中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳攜手資深顧問李牮斯合著的《變局中的抉擇：大國博弈下CEO的必修課》榮獲經營管理類獎，書中剖解析全球「三體時代」對產業、政治與社會的深遠影響。

金書獎旨在推廣適合中小企業經營者閱讀的優良書籍，以掌握經濟脈動並促進經營視野的拓展與經營能力的提升。《變局中的抉擇》以系統性且宏觀的視角解析當前全球局勢的劇變，為台灣企業面對美中對抗、大國博弈、經濟劇變及革命性科技挑戰提供了深刻洞見與實用策略。

黃志芳憑藉其豐富多元的職涯經歷及多年的產業推動和經貿發展實戰經驗，提供台灣商業策略的新視角。書中強調，「大平穩時代」已經終結，台灣企業家面對全球化退潮與地緣政治緊張，必須突破舊有思維，在全球供應鏈重整的關鍵時刻，重新布局分散風險，才能保有競爭優勢。

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該書以「三個太陽的世界」開場，並分為「地緣政治篇：脫韁野馬」、「總體經濟篇：如臨危崖」、「產業科技篇：大爆炸」，以及「台灣篇：百年契機」等四大篇章。從地緣政治、總體經濟與新科技三大核心切入，剖析全球「三體時代」對產業、政治與社會的深遠影響。

《變局中的抉擇》強調台灣在全球供應鏈與科技產業中的關鍵角色。黃志芳指出，隨著世界進入百年未見的大變局，台灣在地緣政治、科技產業和全球供應鏈中迎來前所未有的機遇，成為國際舞台上的重要樞紐。

然而新冷戰格局帶來的挑戰，從美國的金融霸權到中國的產業強勢，中美兩國的對抗將重塑全球經濟秩序，將對跨國貿易與產業格局產生深遠影響。在面對未來的不確定性，企業需思考因應策略，重塑韌性與競爭力，並跨出舊地盤的全新佈局策略才能在複雜的國際局勢中找到突圍之道。