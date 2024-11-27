不列顛船東互保協會睽違8年在台北辦年會　今年將退12%保費

▲主辦方Britannia P&I Club暨其駐台聯絡處保達管理顧問公司與台灣與會船公司代表合影。（圖／保達管理顧問公司）

記者張佩芬／台北報導



英國不列顛船東責任互保協會(Britannia P&I Club)暨其駐台聯絡處保達管理顧問有限公司主辦的亞洲區P&I年會論壇(Asian Forum)，昨(26)日於台北寒舍艾美酒店舉行。該協會因全球社會性與經濟性的通膨因素，加上理賠案件金額與處理成本增加，已決定明年保費調高7.5%，但今年可分紅12%給會員公司，將以現金資本退回12%。

既然可以分紅，為何不用來降低保費，相關業者指出，在會計規則上兩筆是不同項目，根據保費適足率，收入要能支應支出，協會會拿部分保費投資風險性低的公債、有擔保債權等，但不可投資房地產等風險性較高項目，有獲利就可讓會員享受投資效益增加的成果。不列顛船東互保協會一年淨保費收入約3千萬美元，再保費用約700萬美元。

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▲副執行長Hall致開場詞歡迎與會貴賓。（圖／保達管理顧問公司）

昨日的年會論壇，協會高層代表，包括副執行長Mike Hall、財務長Richard Heppell、承保長Simon Williams、副承保長Helen Todd、董事Ella Hagell、分部董事Jacob Damgaard等人由倫敦專程前來台北主持此次論壇，其他與會人員包括協會香港分公司董事Wing Wai。

來自TMC的特邀講者Simon Burthem針對海難事故之處理進行專題演說，以及其他亞洲地區之各地分公司及聯絡員(local orrespondents)。



Britannia集團亞洲區會員船公司來自日本、南韓、香港、新加坡、印度及泰國，以及主辦國台灣與會代表分別為來自陽明、中油、台電、萬海、中鋼運通、台航、四維、台塑海運、慧洋、信友、協榮、新健、益航、藍海、達和、中租迪和等貨櫃及散裝航運公司之中、高階主管與專案人員近百人。



保達管理顧問公司總經理羅百合表示，Britannia 集團亞洲年會由亞洲五個城市之分公司及專屬聯絡處輪流舉辦，先前因疫情而延期，今年是該協會睽違8年再度於台北舉辦亞洲年會，團隊於一年前即開始為此次年會緊鑼密鼓地籌備，將台灣人自豪的熱情展現予外國客戶，與台灣客戶攜手善盡國民外交。

▲Britannia P&I Club團隊及TMC特邀講者合影。（圖／保達管理顧問公司）

Britannia集團亞洲年會論壇演講主題包含Britannia集團發展報告、本年度財務狀況報告及來年保險市場展望、再保市場的保險能量變動、永續經營理念推廣、P&I案件及國際協會集團攤配案件分析、人身風險案件處理，以及持續推動中的損害防阻計畫。