景氣不熱絡？　10月景氣燈號減2分、續亮黃紅燈

▲國發會。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
國發會今（27）日公布10月景氣概況，10月景氣對策信號綜合判斷分數為32分，月減2分、燈號續呈黃紅燈。其中，受鋼鐵、化學材料市場需求平疲、產線排休、颱風干擾等影響，工業生產指數轉為黃紅燈，製造業銷售量指數轉呈綠燈。另領先指標經回溯修正後轉為連續3個月下滑，同時指標則大致持平，顯示國內景氣維持成長，惟須密切關注後續變化。
國發會表示，9項構成項目中，工業生產指數由紅燈轉為黃紅燈，製造業銷售量指數由黃紅燈轉呈綠燈，分數各減少1分；其餘7項燈號維持不變。
國發會指出，10月領先指標不含趨勢指數為101.84，月減0.47％，7個構成項目去除長期趨勢後，4項較上月下滑、其餘3項較上月上升；10月同時指標不含趨勢指數為104.1，月減0.004％，7個構成項目去除長期趨勢後，2項較上月下滑、其餘5項較上月上升。
展望未來，國發會表示，IMF等國際機構普遍預測明年全球貿易量成長率將較今年提升，顯示終端需求維持復甦趨勢，加上AI、高效能運算等新興科技應用持續推展，出口成長態勢可望延續；投資方面，受惠國內半導體業者持續擴充先進製程、科技供應鏈回流，加上國際大廠陸續來臺設置研發或資料中心，以及企業加速導入低碳化、智慧化相關設備，均有助激勵投資動能。
國發會指出，消費方面，隨國內就業市場穩定，企業獲利轉佳，帶動調薪及獎金發放意願，加以政府持續推動減輕人民負擔措施，提高可支配所得，將維繫民間消費動能。但全球經濟仍存在美國新任總統之經貿政策、地緣政治衝突等不確定因素，對國內景氣影響仍須密切留意。
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