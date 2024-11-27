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SOGO攜瑪利亞基金會耶誕點燈　今年業績拚微幅成長

▲SOGO攜手瑪利亞基金會耶誕點燈。（圖／記者廖婕妤攝）

▲SOGO攜手瑪利亞基金會耶誕點燈。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

遠百（2903）轉投資遠東SOGO百貨今日攜手瑪利亞基金會一同舉辦「耶誕節點燈儀式」暨許願信箱揭幕式，遠東SOGO董事長黃晴雯受訪時提到，今年零售業很辛苦，全年業績只要持平、或甚至一點點成長就很厲害，預期明年就會回到正常狀態。

黃晴雯表示，今年周年慶台北店的業績已經達標，天母店、新竹店的業績若是加進來，業績目標都可以達成，遠東大巨蛋Garden City雖然只開出C、D兩區，但業績表現比預期高了2成，待明年全區開出後將會有很大幅度的成長。

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黃晴雯指出，通膨、戰爭都會影響民眾消費意願，對於消費比較保守觀望，今年零售業很辛苦，要比的就是商品力、服務力，且復興館也在改裝，因此今年全年業績只要有做到持平、或甚至一點點成長就很不錯，預期明年就會回到正常狀態。

針對川普上任後揚言加徵關稅，黃晴雯說，這部分是平台會比較傷腦筋，SOGO百貨是通路，關稅、匯率等對我們影響並不大，品牌的到貨時間、搶貨、類別等會比較辛苦，會盡力跟平台端配合。

此外，遠東SOGO與瑪利亞基金會也特別於攜手發起「與愛相伴 幸福童行」愛心捐點活動，邀請SOGO APP的150萬會員共襄盛舉，就能支持「0-3歲瑪利寶寶極早期療育服務」計畫，黃晴雯提到，瑪利亞基金會在遲緩兒「早療服務」並開創早療「親職教練模式」，已經幫助超過1000個早療家庭重拾希望，很高興可以一起參與這個非常有意義的活動。

黃晴雯說，這次活動所得點數，都將全數捐贈「瑪利亞基金會0-3歲瑪利寶寶極早期療育服務」專案，相信透過這樣分享愛的行動力，不僅讓我們每一塊錢的消費更有價值，也讓「點數經濟」賦予最特別的意義。

同時，在忠孝館廣場舉辦「SO GOOD好小孩的耶誕心願圓夢公益活動」，今年已經邁入第33屆，累積為超過3.1萬名需要幫助的孩子圓夢，今年跟瑪利亞基金會、家扶基金會、陽光基金會、罕見疾病基金會、羅慧夫顱顏基金會、婦女救援基金會、基督教芥菜種會、國立臺南大學附屬啟聰學校等八大社福團體合作，預計募集近1200個心願，同時更首次開放線上認領，同樣要邀請大家一起來當「耶誕老公公」，在歲末傳遞愛與關懷。

關鍵字： 遠百瑪利亞基金會耶誕節零售業周年慶

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