達人曝1檔股票未爆發　「明年有機會20倍」

▲高東億擅長找出被市場低估的價值股，在股價未爆發前進場蹲點。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

34歲價值投資人高東億追求投資市場裡的戴維斯雙擊（Davis Double Play），把目標鎖定在被低估的好公司，像是他去年開始布局的全球健身器材龍頭廠喬山，在經歷多年轉型之路後，終於在今年開花，股價翻倍漲。

「我最崇拜巴菲特，為此我還飛去波克夏在美國奧瑪哈的股東會。」專業投資人高東億show出他在股東會上的照片，背景是美國股神巴菲特和查理·蒙格對談的畫面，「我想驗證書上內容的真實性，結果完全吻合。」

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投資上，高東億同樣會「親身體驗」好公司，他提到近期操作、指向交易室角落的一台腿部按摩機，「大家對喬山最大印象應該是五月天代言的頂級按摩椅，但旗下的Matrix品牌來頭更大，是全世界商用健身房市占率第一名的設備供應商。」

他解釋，2008年前喬山聚焦在家用市場，毛利和門檻相對低，2015年公司開啟品牌轉型之路，先後併購美國Fitness Resource、2nd Wind Fitness、Leisure Fitness及Busy Body等通路或零售商。

「當時我判斷若是併購奏效，喬山會一躍成產業裡獨大的公司。」但公司建置護城河需要充足的銀彈和時間，所以就算喬山不論是財報和股價都低迷了數年，他依然不放棄追蹤，在2023上半年公司財報數據明顯轉強時，他伺機在股價70元左右陸續買進。

「等待是值得的，喬山收購BOWFLEX後，等於拿下這個市場的冠軍寶座。」高東億笑說，今年開始喬山大放異彩、迎來轉型收穫期，且4月又收購全球第3大家用健身器材品牌商BOWFLEX，股價從8字頭開始飆升，至今來到150元左右。

「只要公司成長、獲利提升，市場就會給出更高的本益比，股價就開始會有漲勢，這是戴維斯雙擊（Davis Double Play），但想見到雙擊，還得先進場蹲點、耐心等待。」他說喬山股價翻倍漲就是一例，之後只要檢查公司獲利是否持續提升就夠，所以他還是把目前的主力持股喬山抱得緊緊的。

問高東億接下來有機會戴維斯雙擊的股票是哪一檔？他不加思索地說，是碳纖維材料供應商拓凱，原因是電動車和電動腳踏車追求輕車身，碳纖維座椅會越來越普及，主力產品腳踏車安全帽和運動球拍都有庫存去化完畢的跡象，加上踏入航太及醫療產業，「目前公司本益比約14倍，我預估明年有機會到20倍。」



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