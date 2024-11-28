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台積電市值有望超車輝達　外媒分析：時間點就在2026年

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

NVIDIA和台積電(2330)今年靠著AI市值飆升，雖然目前NVIDIA市值遠遠領先台積電，NVIDIA目前的市值約為3.4兆美元，而台積電的市值徘徊在1兆美元門檻附近。然而，根據外媒24/7 Wall St.分析，台積電可能會在2026年超越NVIDIA。

台積電第三季營收超出預期，導致財報發布後立即大幅上漲，值得注意的是，許多投資者越來越多地將台積電股票視為一種更多元化的投資標的組合。

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另外，重要的是，外媒認為投資者將繼續密切關注台積電的毛利率。上個季度毛利率為57.8%，高於前一年的 54.3%，台積電也預計第四季營收在 261 億美元至 269 億美元之間，季增 13%，年增35%。在這種成長率和較高的獲利水準下，整個市場可能會根據預期收益低估該股票的價格。隨著台積電投資650億美元在亞利桑那州的三個晶片工廠並在日本開設第一家工廠，更多的生產將在美國國內進行，台積電在未來兩年內可能具有巨大的跑贏潛力。

過去，對台灣以外製造晶片可行性的擔憂在一定程度上阻礙了台積電的發展。不過如果台積電能夠向市場證明，其在美國的晶片生產是世界上最高效的，那麼這家公司的估值倍數可能會大得多。這樣的本益比是有道理的，並且可能會受到強勁的基本面成長的推動。

人工智慧支出將繼續成長，尋求購買人工智慧晶片的公司可能最終會考慮台積電一家代工廠生產的晶片。

在24/7 Wall St.觀點中，隨著資本流向經濟成長最快領域的避風港，台積電可能會以令人難以置信的方式跑贏大盤。

關鍵字： 台積電

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