新勞長要六日開會　洪申翰：「只有我連上兩天、有什麼好封口」

▲勞動部長洪申翰。（圖／記者周宸亘攝）



記者廖婕妤／台北報導

勞動部爆發霸凌輕生案，前部長何佩珊請辭負責後，新勞動部長洪申翰本周才剛接任，就傳出要求同仁這周六、日都要到部裡開會，且整個單位還被威脅，「不准講周六日要上班」，對此，洪申翰表示，因為接任倉促，且下周要到立院備詢，必定需要在下周前聽過各司署業務報告，才會利用本周末，他也強調各司署「報告完就可先走，唯一需要連續開會2天的只有我本人，我也沒下過封口令。」

讀者向《ETtoday新聞雲》爆料，「勞動部每天抓所有公司HR不能連上7天，自己新任上線，直接六日開會，且整個單位還被威脅，不准講周六日要上班。」

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從讀者提供的時程表來看，時間訂在本周末，由洪申翰主持業務報告，列席長官為次長陳明仁，出席人員為各單位首長與2名人員，列席人員則為綜合規劃司。

針對周末開會一事，洪申翰表示，因為接任比較倉促，立法院衛環委員會也預告，會在下週安排勞動部作業務報告與詢答，所以，部長必定需要在下週之前，仔細聽過一次各司署的業務報告。

但確實在上任第一週，必須優先花心力在關懷北分署同仁的士氣與身心狀況，也不斷處理霸凌案重啟調查的規劃與執行，以及相關申訴案件的機制建立，因此很難找到完整的時間段落來聆聽個司署的業務報告。

因此洪申翰才會請勞動部各司署利用六、日來說明業務細節。

但洪申翰也補充，「我並非要求所有業務單位六、日整天連續上班，而是每個單位輪流來報告跟討論1.5小時，司署長和單位同仁在他的時段報告完，就可以先走，唯一需要連續開會兩個整天的，是我本人。另外我也沒有下過封口令，這有什麼好封口的？」

洪申翰也表示，「因為接任的緊湊，以及外界對於爭議事件的關注，包括行政部門需要無縫接軌地接受國會的監督質詢，所以導致部內同仁需要加班，我也感到不好意思，我會在檢討一下我們的工作排程，盡量減少同仁非必要的負擔。」