快訊／台股收盤下跌35.88點　台積電漲5元至1005

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（28日）開高走低，加權指數終場下跌35.88點，以22298.9點作收，跌幅0.16％，成交量3248.12億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以上漲45.67點開出，指數開高走低，盤中最高達22413.25點，最低22124.31點，終場收在22298.9點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1005元，漲幅0.5％；鴻海（2317）下跌1元至195.5元；廣達（2382）上漲1.5元至288元；陽明（2609）上漲0.8元來到72.5元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.07元至9.29元。
今天漲幅前5名個股為華冠（8101）上漲1.8元，漲幅9.84％；佰鴻（3031）上漲1.65元，漲幅7.86％；艾笛森（3591）上漲1.7元，漲幅7.07％；弘凱（5244）上漲3.05元，漲幅6.89％；日電貿（3090）上漲4.7元，漲幅6.71％。
跌幅前5名個股則為金寶（2312）下跌3.35元，跌幅10％；達興材料（5234）下跌22.5元，跌幅9.91％；力銘（3593）下跌0.6元，跌幅9.87％；惠特（6706）下跌16元，跌幅9.82％；科風（3043）下跌3.95元，跌幅9.81％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|華冠（8101）
|20.1
|▲1.8
|▲9.84％
|佰鴻（3031）
|22.65
|▲1.65
|▲7.86％
|艾笛森（3591）
|25.75
|▲1.7
|▲7.07％
|弘凱（5244）
|47.3
|▲3.05
|▲6.89％
|日電貿（3090）
|74.7
|▲4.7
|▲6.71％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|金寶（2312）
|30.15
|▼3.35
|▼10.0％
|達興材料（5234）
|204.5
|▼22.5
|▼9.91％
|力銘（3593）
|5.48
|▼0.6
|▼9.87％
|惠特（6706）
|147.0
|▼16.0
|▼9.82％
|科風（3043）
|36.3
|▼3.95
|▼9.81％
資料來源：證交所
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