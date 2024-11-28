快訊／台股收盤下跌35.88點　台積電漲5元至1005

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（28日）開高走低，加權指數終場下跌35.88點，以22298.9點作收，跌幅0.16％，成交量3248.12億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以上漲45.67點開出，指數開高走低，盤中最高達22413.25點，最低22124.31點，終場收在22298.9點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1005元，漲幅0.5％；鴻海（2317）下跌1元至195.5元；廣達（2382）上漲1.5元至288元；陽明（2609）上漲0.8元來到72.5元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.07元至9.29元。

今天漲幅前5名個股為華冠（8101）上漲1.8元，漲幅9.84％；佰鴻（3031）上漲1.65元，漲幅7.86％；艾笛森（3591）上漲1.7元，漲幅7.07％；弘凱（5244）上漲3.05元，漲幅6.89％；日電貿（3090）上漲4.7元，漲幅6.71％。

跌幅前5名個股則為金寶（2312）下跌3.35元，跌幅10％；達興材料（5234）下跌22.5元，跌幅9.91％；力銘（3593）下跌0.6元，跌幅9.87％；惠特（6706）下跌16元，跌幅9.82％；科風（3043）下跌3.95元，跌幅9.81％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 華冠（8101） 20.1 ▲1.8 ▲9.84％ 佰鴻（3031） 22.65 ▲1.65 ▲7.86％ 艾笛森（3591） 25.75 ▲1.7 ▲7.07％ 弘凱（5244） 47.3 ▲3.05 ▲6.89％ 日電貿（3090） 74.7 ▲4.7 ▲6.71％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 金寶（2312） 30.15 ▼3.35 ▼10.0％ 達興材料（5234） 204.5 ▼22.5 ▼9.91％ 力銘（3593） 5.48 ▼0.6 ▼9.87％ 惠特（6706） 147.0 ▼16.0 ▼9.82％ 科風（3043） 36.3 ▼3.95 ▼9.81％

資料來源：證交所