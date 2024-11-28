先探／台股老話題新選股

美股頻創新高，台股則處於區間整理格局，盤面暫時缺乏主流股，然可預期AI仍為市場趨勢方向，尤其可鎖定算力中心與軟體應用服務。

文／黃俊超

對標頻創新高的美股，亞洲股市則多處於箱型整理格局之內。道瓊指數逼近四五○○○點，S&P 500指數首度收盤站上六○○○點大關，以小型股為主的羅素二○○○，自八月起漲勢加速亦創下歷史新高，顯示投資人對美國經濟與內需市場信心十足，代表科技股的Nasdaq指數表現中規中矩，也逐漸逼近歷史高點與二○○○○點整數關卡，而累積最大漲幅、原先最強勢的費城半導體指數，下半年整體呈現整理型態。

川普除了陸續宣布人事命令，也表示將於上任第一天就簽署行政命令，對鄰國墨西哥和加拿大課徵二五％關稅，而對中國則是在既有關稅之上，再加徵十％額外稅率。據美國商務部數據顯示，美國自墨西哥、中國與加拿大今年前三季進口金額，分別達三七八八億美元、三二二一億美元與三○九三億美元，即名列前三位、計占總額約四成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

川普詞典中最美的是關稅

利用提高關稅達到保護主義讓美國再次偉大的目標，風險就在於可能將轉嫁回美國民眾，導致通貨膨脹再次升溫，縱然聯準會具有高度獨立自主，然政策必然將會影響經濟數據，也將左右貨幣政策的路徑與力道，一般預估，降息幅度將低於原先預期，對於債券市場帶來波動，而川普支持虛擬貨幣，比特幣一度逼近十萬美元，不過川普交易的慶祝行情，也必須注意風險控管。

台灣加權指數與費城半導體指數向來高度連動，雖然短線型態相對較佳，第四季起持穩二二○○○～二四○○○點區間震盪，短中期均線糾結於二二五○○點～二三○○○點，成交量能除了因MSCI調整放大，多數交易日都在四○○○億元之下，導致連貫度與擴散性皆顯不足。台積電自一○九○元拉回至一○○○元、六○日均線之下，是壓抑指數表現空間的原因之一。

此外，川普當選後美元指數明顯轉強，近日一度來到一○八，對貨幣帶來壓力，新台幣回貶至三二．五元附近。回到台股來看，投信持續站在買方，但是外資於現貨市場多站在賣方，於期貨市場空單則再次放大至四．五萬口以上。

台股盤面上並無明顯主流股領軍，次產業如ＡＩ相關、光通訊、設備等雖偶有佳作，然並非是突圍的主要武器，量能放大或為多方再起的訊號。

超算中心為正崴營運成長動能

盤整易出飆股，本波主要題材起源於外資報告，傳出Nvidia GB200將電池備援電力模組（Backup Battery Unit; BBU）從選配轉為標配。隨著算力越來越強大，用電需求也持續增加，避免供電不穩定甚至斷電，過往多採用不斷電系統（Uninterruptible Power Supply; UPS），為鉛酸電池。而ＢＢＵ則是採用鋰電池，壽命較長、自行放電速率也較佳，電力轉換耗損也相對低。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2328期精彩當期內文轉載》