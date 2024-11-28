台灣精品獎今年以永續為核心　向世界展現台灣的永續承諾

▲貿協董事長黃志芳於第33屆台灣精品獎頒獎典禮致詞。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣精品獎昨(27)日舉行頒獎典禮，外貿協會董事長黃志芳在受訪時指出，台灣精品今年以永續為核心，永續是參賽產品評分的重要指標，經濟部國際貿易署與貿協今年辦理「Go Green with Taiwan」牽手護地球全球徵案活動，網羅了45國近400個期盼運用台灣綠色產品解決當地永續困境的提案，向世界展現台灣的永續承諾。

今年台灣精品得獎產品除了展現出台灣業者對於人工智慧技術的敏銳掌握與廣泛應用，也推動綠能與永續發展的承諾、以及獨步全球的跨領域整合能力。黃志芳指出，在對抗氣候變遷上面，環保與節能減碳是國際主流價值，台灣精品充分反映協助世界各國企業和廠商共同對抗變遷與節能減碳方面的創新科技與最新解決方案，代表著台灣產業界對於創新價值的堅持，淨零轉型，是台灣產業接軌國際、韌性發展的重要目標。

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▲Go Green With Taiwan全球徵案活動邀請全球運用台灣產品解決當地永續況境。（圖／貿協提供）

在本屆選拔中也呼應永續浪潮，除了現場評鑑的產品送退件作業走向全面無紙化外，也鼓勵報名企業加強填寫報名產品的永續作為、提供永續相關認證與永續報告書等證明文件，主辦單位經濟部國際貿易署與外貿協會期盼透過獎項的影響力，來帶領中小企業深化永續相關認知，並逐步推動落實。

貿協今年也在東協最大的泰國建材展及馬來西亞建材展打造綠色簡約的台灣精品館，並在美歐日與東協等7國社群平台辦理線上永續月串聯活動，號召超過8,000位粉絲養成永續好習慣，透過多元創意的行銷手法，一同帶領台灣企業向世界展現台灣的永續承諾。

▲馬來西亞建材展嶄新台灣精品綠色簡約概念館獲參觀者好評。（圖／貿協提供）

黃志芳指出，貿協作為中小企業走向國際的堅強靠山，整合國內頂尖機構及國內外媒體資源，將「Go Green with Taiwan」打造為國際夥伴瞭解台灣永續之道的重要入口，推廣台灣最齊全、最新穎的綠色產品及解決方案，邀請國際夥伴攜手台灣一同推動經濟與環境的永續轉型。