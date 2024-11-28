新纖看今年比去年進步很多　明年審慎保守但不會太樂觀

▲新纖總經理歐金達。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

新纖（1409）今日舉辦法說會，今年前3季稅後淨利為13.4億元，EPS為0.83元。總經理歐金達表示，今年比去年進步非常多，纖維稼動率達百分百、若固聚酯粒稼動率可超過9成，就能挹注明年營收成長，且戰爭影響逐漸鈍化，運費降下來，明年營運狀況不會比今年差，但川普上任仍是變數，因此明年審慎保守，但不會太樂觀。

新纖今年前3季合併營收為339.48億元，稅後淨利為13.4億元，EPS為0.83元。今年10月合併營收為35.17億元，年增8.09％；累計今年前10月合併營收為375.19億元，年增13.66％。

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針對未來展望，總經理歐金達表示，目前正在做明年預算規劃，今年泰國廠影響較大，沒有到預期100％目標，明年會朝此目標前進；纖維目前全部稼動率100％；另歐洲汽車市場不好，競爭壓力很大，目前相關產品稼動率約7成，若可達到9成、甚至百分之百，對於明年營業額會有所增長。

歐金達指出，去年是非常艱困的一年，纖維、酯粒等影響都非常大，今年比去年進步非常多，主要是去年織物品牌庫存很高，今年庫存降了很多，整個纖維來講需求、庫存都很正常，稼動率可維持。

不過歐金達也說，整個歐洲市場自從俄烏戰爭發生後，人員成本高，這塊對相關產品成長有限，稼動率無法提高，未來有沒有機會解套，目前還比較保守，因此現在塑膠採取往美國、日本、東南亞等3市場發展，把銷售補回來，今年下半年開始就實施了，預期明年上半年會有收穫。

歐金達也提到，明年紅海危機、俄烏戰爭影響慢慢鈍化掉，中東戰爭應該要停了，航運在運力不足情況下運費拉高，紅海危機若解除、運費降下來，對產業有幫忙，明年這部分會越來越好，營運狀況不會比今年差，也是審慎保守，但也不會太樂觀，川普上來關稅政策、地緣政治等，對於中國有很大影響，公司有一塊銷售在中國，但現在還沒有定論，有風險在那邊就分散市場。