歐洲線漲價逾兩成、美國線續跌　SCFI本周上漲3.41%

▲本周歐洲線運價漲逾兩成。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

上海交易所今(29)日下午3點公布的貨櫃運價指數(SCFI)報2233.83點，上漲73.75點，漲幅3.41%，主要靠歐洲與地中海航線運價大漲，漲幅高達22.49%與19.90%，運價跌幅最高的是美西線，下跌12.46%。

船公司歐洲線12月1日準備每大箱(40呎櫃)再漲1500美元，有攬貨公司估實漲500-800美元，但能撐多久要看減艙縮班狀況，美國線已確定12月1日不漲，但因明年春節來得早，估12月15日有機會實漲1500美元，但估只能維持三到四周。

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SCFI今日上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價3039美元，上漲29美元，漲幅22.49%，地中海線每箱3682美元，上漲611美元，漲幅19.90%，美西每大箱3345美元，下跌476美元，跌幅12.46%，美東每大箱4954美元，周跌43美元，跌幅0.86%。

波斯灣線每箱運價1362美元，周漲45美元，漲漲幅3.49%；南美線(桑托斯)每箱運價5346美元，周漲87美元，漲幅1.65%；東南亞線(新加坡)每箱運價660美元，周漲13美元，漲幅2.01%。