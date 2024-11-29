「π」型人才更有競爭力！永慶數位與資訊團隊分享職場育才術

▲跨域人才當道，永慶數位與資訊團隊培育「π型人才」。（圖／永慶房屋提供，下同）

生活中心／綜合報導

面對市場大環境的快速變遷，促使企業打造成更有能力及彈性應變的「韌性企業」，對於人才的培育也逐漸從專一專才過渡到擁有兩種以上專業，並且能夠在工作中發揮韌性創新能力的「π型人才」。

永慶房產集團的數位與資訊團隊為了培育「π型人才」，不僅透過跨領域合作、技術交流分享會、跨領域轉職等多元方式，讓不同領域的同仁能夠相互交流、培養跨領域專業能力；更利用AI技術提升科技人才的生產力，讓夥伴擁有更多時間持續學習創新，提升職場競爭力。

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永慶房產集團資訊部協理呂學堯指出，現今的科技創新往往需要結合多種領域的專業，因此永慶數位與資訊團隊內部擁有UI/UX、DBA、CRM、底層架構、資訊安全、數據工程等多元團隊。透過每一次專案合作，每一位夥伴都有機會接觸到不同領域的知識，培養自己的跨域專業。

呂學堯分享，除了專案合作之外，永慶數位與資訊團隊還會不定期發起「技術交流分享會」，邀請不同專長的資深員工或外部講師分享不同領域的專業知識，促進交流和激盪，拓展員工的跨領域視野。若是夥伴想要深化不同領域的專業技能，永慶也接受員工跨領域轉調申請，提供同仁更多元的職涯發展。

要幫助員工培養跨領域專業能力，除了提供交流激盪和跨領域轉任的機會之外，也要讓員工有充足的時間可以學習成長。呂學堯指出，隨著AI能力的不斷提升，永慶數位與資訊團隊也已經運用AI技術，將系統維運等例行工作自動化，永慶更打造內部的生成式AI系統平台，提升工作的效率，讓同仁把時間留給更有價值的開發和學習上。

為了持續深化永慶的創新研發能量，永慶房產集團持續招募更多數位與資通訊好手，並釋出系統開發、前後端開發、AI數據工程、數位行銷等多樣職缺。呂學堯表示，歡迎各方資通訊好手一起加入永慶，共同探索科技的各種可能。

永慶數位與資訊團隊人才招募：https://mps.yungching.com.tw/digital/

▲永慶數位與資訊團隊提供員工跨域學習、以及職位轉調申請機會，讓職涯發展更多元。