美國12月降息有戲唱　00757創高邁向首檔百元海外ETF

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國12月有機會持續降息，科技股領軍大漲，蘋果股價連兩日改寫歷史新高，市值來到3.62兆美元，穩居全球企業市值一哥寶座。NYSE FANG+尖牙指數盤中創歷史新高，追蹤該指數的統一FANG+ ETF（00757）今（3）日跳空開高勁揚超過1.5%，盤中以98.4元締造新猷，首檔即將挑戰百元大關的海外股票ETF。

美國商務部宣布新一波對中國晶片與 AI 出口的禁令，擴大對高頻寬記憶體和晶片製造設備的管制。不過，統一投信表示，輔助晶片設計的EDA工具並非此次管制重點，顯示禁令並未升級。由於晶片和設備禁令自2019~2020年以來就開始實施，因此新一波制裁的影響已逐步遞減。

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FOMC利率決策會議將於12月17日至18日召開，目前市場屏息以待週五發布的11月非農就業報告，將是聯準會12月是否降息的重要風向球。在此之前，Fed理事Christopher Waller今日表態，根據目前掌握的經濟數據，傾向於在12月進一步降息。

統一投信表示，目前AI對各科技巨頭的營收成長效益正逐漸顯現，明年AI的資本支出也會保持高速投入，一旦降息，有助降低資金成本，將有利科技股評價，成為各科技龍頭股的底氣。00757成分股包括輝達、蘋果、微軟、谷歌等重量級AI龍頭股，持有一檔00757就可一次打包主要引領全球AI趨勢向上的十大科技巨擘，建議可透過定期定額攤平成本，不但不用擔心追高問題，還可參與AI長線的多頭行情。

