快訊／台股收盤大漲290.53點　台積電漲20元至1055

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（3日）開高走高，加權指數終場大漲290.53點，以23027.46點作收，漲幅1.28％，成交量3922.06億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲235.37點開出，指數開高走高，盤中最高達23144.78點，最低22972.3點，終場收在23027.46點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1055元，漲幅1.93％；鴻海（2317）上漲0.5元至196.5元；廣達（2382）維持平盤至293元；陽明（2609）上漲1.4元來到75.7元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.01元至9.46元。
今天漲幅前5名個股為榮惠-KY創（6924）上漲29元，漲幅41.43％；喬山（1736）上漲15.5元，漲幅10％；海華（3694）上漲4.45元，漲幅10％；麗臺（2465）上漲6.9元，漲幅9.97％；力銘（3593）上漲0.66元，漲幅9.97％。
跌幅前5名個股則為興泰（1235）下跌12.5元，跌幅8.5％；碩天（3617）下跌21元，跌幅5.7％；漢平（2488）下跌3元，跌幅5.12％；怡華（1456）下跌0.85元，跌幅4.82％；ITH-KY（6962）下跌2.5元，跌幅4.66％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|榮惠-KY創（6924）
|99.0
|▲29.0
|▲41.43％
|喬山（1736）
|170.5
|▲15.5
|▲10.0％
|海華（3694）
|48.95
|▲4.45
|▲10.0％
|麗臺（2465）
|76.1
|▲6.9
|▲9.97％
|力銘（3593）
|7.28
|▲0.66
|▲9.97％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|興泰（1235）
|134.5
|▼12.5
|▼8.5％
|碩天（3617）
|347.5
|▼21.0
|▼5.7％
|漢平（2488）
|55.6
|▼3.0
|▼5.12％
|怡華（1456）
|16.8
|▼0.85
|▼4.82％
|ITH-KY（6962）
|51.2
|▼2.5
|▼4.66％
資料來源：證交所
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