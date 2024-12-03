快訊／台股收盤大漲290.53點　台積電漲20元至1055

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（3日）開高走高，加權指數終場大漲290.53點，以23027.46點作收，漲幅1.28％，成交量3922.06億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲235.37點開出，指數開高走高，盤中最高達23144.78點，最低22972.3點，終場收在23027.46點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1055元，漲幅1.93％；鴻海（2317）上漲0.5元至196.5元；廣達（2382）維持平盤至293元；陽明（2609）上漲1.4元來到75.7元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.01元至9.46元。

今天漲幅前5名個股為榮惠-KY創（6924）上漲29元，漲幅41.43％；喬山（1736）上漲15.5元，漲幅10％；海華（3694）上漲4.45元，漲幅10％；麗臺（2465）上漲6.9元，漲幅9.97％；力銘（3593）上漲0.66元，漲幅9.97％。

跌幅前5名個股則為興泰（1235）下跌12.5元，跌幅8.5％；碩天（3617）下跌21元，跌幅5.7％；漢平（2488）下跌3元，跌幅5.12％；怡華（1456）下跌0.85元，跌幅4.82％；ITH-KY（6962）下跌2.5元，跌幅4.66％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 榮惠-KY創（6924） 99.0 ▲29.0 ▲41.43％ 喬山（1736） 170.5 ▲15.5 ▲10.0％ 海華（3694） 48.95 ▲4.45 ▲10.0％ 麗臺（2465） 76.1 ▲6.9 ▲9.97％ 力銘（3593） 7.28 ▲0.66 ▲9.97％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 興泰（1235） 134.5 ▼12.5 ▼8.5％ 碩天（3617） 347.5 ▼21.0 ▼5.7％ 漢平（2488） 55.6 ▼3.0 ▼5.12％ 怡華（1456） 16.8 ▼0.85 ▼4.82％ ITH-KY（6962） 51.2 ▼2.5 ▼4.66％

資料來源：證交所