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台新金控聖誕祭串聯逾40家商戶　多重聖誕優惠獎不完

▲▼圖說一:台新金控聖誕祭以幸福樂園為主題，呈現超大型華麗聖誕裝置打造聖誕氛圍樂園。 （圖／公司提供）

▲台新金控聖誕祭以幸福樂園為主題，呈現超大型華麗聖誕裝置打造聖誕氛圍樂園。 （圖／公司提供）

記者巫彩蓮／台北報導

2024年即將邁入尾聲，迎接聖誕節及新年的到來，一年一度的「台新金控聖誕祭」即將開跑，祭出刷台新卡享聖誕限定優惠，超過40家優惠獎不完。今(2024)年以「幸福樂園」為主題，於12月6日下午5時於臺北仁愛圓環的台新金控大樓點燈啟動，呈現超大型華麗聖誕裝置打造出令人難忘的聖誕氛圍樂園，讓民眾彷彿置身在兒時的遊樂園。

現場高15公尺的傳統聖誕樹，加上旋轉木馬、摩天輪及各式大型聖誕甜點裝置，處處都是驚喜有趣的景點。此外，台新金控秉持認真永續的精神，今年持續以碳權抵銷聖誕活動所耗費的碳排量，民眾在快樂享受過節氛圍時也一同愛護地球，認真永續。

台新金控總經理林維俊表示，為響應聯合國2050淨零排放目標，台新秉持「認真‧永續」精神，全力響應政策推動永續金融，並以實際行動使用綠電並力行節能減碳。今(2024)年「台新金控總部」已獲得台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)確證PAS 2060碳中和聲明書，金控聖誕裝置已執行多項節能減碳措施，包括所用的電力為綠電轉供及購買碳權中和活動的碳排放量等，致力實踐低碳，邁向淨零永續，另外聖誕裝置為降低碳排放，減少一次性拋棄素材，重複利用舊鐵件創造全新聖誕樹，邀請民眾歡慶聖誕之際同時進行環境永續活動。

▲▼圖說二: 台新金控聖誕祭打造超吸睛聖誕場景，刷台新卡享聖誕限定優惠，超過40家優惠獎不完。 。（圖／公司提供）

▲台新金控聖誕祭打造超吸睛聖誕場景，刷台新卡享聖誕限定優惠，超過40家優惠獎不完。（圖／公司提供）

台新金控在總部大樓打造超吸睛聖誕場景，此次「台新金控聖誕祭」將以「幸福樂園」為裝飾主題，聖誕樹上放上大型時鐘，象徵持續認真永續；大門放置豪華旋轉木馬，還有大門旁的發光許願池，讓大家在歡樂的氛圍中也可以許下新年願望，期待夢想成真。敦南分行旁的人行道上，同時放置多種大型聖誕甜點裝飾及發光鍵盤，讓民眾盡情拍照打卡，完成指定任務更有機會抽中台新POINTS及全新iPhone16等大獎，為2024年劃下美好句點。

民眾逛完仁愛圓環，還可到臺北市信義區空橋走走。台新金控今(2024)年持續受邀參與臺北市政府主辦的「繽紛耶誕玩台北」活動，為唯一進駐佈置的金融業者，邀請大家現場漫步台新打造的金銀色絢爛聖誕隧道。配合12月1日起台新聖誕祭開跑，台新銀行也串聯全家便利商店、新光三越台北信義新天地、雄獅旅遊、瓦城集團、王品集團指定餐廳等超過40家品牌，祭出刷台新卡享好康的聖誕限定優惠，眾多優惠也都集結在Richart Life APP中，讓民眾一鍵領取方便使用，各家活動期間及辦法請洽台新官網或Richart Life App優惠券。

▲▼台新銀重點品牌優惠。（圖／台新銀提供）

▲可點圖放大。

關鍵字： 台新金控聖誕祭幸福樂園限定優惠環境永續

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