面對罹癌風險　保險系副教授用1張保單搞定

▲郝充仁不僅教授保險，也在生活中落實保險觀念。

圖文／鏡週刊

淡江大學風險管理與保險系副教授郝充仁，最常被問到的問題就是保險怎麼買？他笑說，自己身體力行教科書概念，用雙十原則規劃，並隨著人生責任增加、大環境的變化動態調整，現在死亡保障有千萬、癌症則有300萬，讓他感到安心。

「教了快30年的保險，我不只要求自己身體力行保險理論，連太太跟小孩的保險，我都根據教科書規劃。」淡江大學風險管理與保險系副教授郝充仁認真的說。

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身為風險管理與保險系老師應該很會買保單，郝充仁坦言，他一向選商品、不選公司，也因此他手上有多家壽險公司的保單，有些壽險公司已經離台、易主，他也還保留原保單，不論壽險、癌症、醫療實支都齊備，「現在一家三口保費年繳大概15萬元，整體保障讓我感到安心。」

▲選商品、不選公司，一直是郝充仁的投保理念，因此他有多家壽險公司保單。

郝充仁說，他是從32歲返台教書時開始買保險，當時還是高利率環境，而他以終身壽險100萬元打底，並認為人生承擔責任最重的時期是30歲至60歲，所以搭配30年期定期壽險。隨著結婚、孩子出生，他再購入20年期定期壽險、意外險等轉嫁死亡保障，目前死亡保障累計有1,200萬元；另外，還有3張住院醫療實支險，住院日額一天3,000元，及300萬元癌症險。

他表示，死亡保障可以依據雙十原則規劃，也就是說保障是年收入的10倍、保費是年收入的1/10，例如年收入100萬元，死亡保障能規劃至1,000萬元，保費則在10萬元以內。

至於癌症險，郝充仁為自己及太太近幾年共計花費6位數保費添購保單，兩人的保額都是300萬元。郝充仁說，他認為每10年，人生階段及外在環境會有較顯著的改變，所以10年檢視一次保障是他的習慣。

他舉例，2010年時他觀察到二代健保要實施，未來住院天數減少、微創手術自費治療增加是趨勢，「早期買的癌症險都是有住院才理賠，我們的工作風險最大就是罹癌，因為做研究常熬夜、燒腦，研究做越好、罹癌機率越高。」他笑說。

而他與太太商量後，決定買入罹癌後就有一次給付的癌症險，特定癌症有加倍給付，且若每年都處於罹癌狀態、持續治療，也能再理賠保額的部分比例，類似年金的概念，雖然花了6位數保費買保單有點心疼，但卻更安心了。

問他，是否有買之後推出的領到重大傷病卡就理賠的重傷險？郝充仁回答沒再加購了，他認為保障範圍大、保費就會偏貴，而實際上最大風險就是罹癌，所以預算若不充足，先做好罹癌保障再說。



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