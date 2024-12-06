川普當選滿月！台股ETF漲幅十強一次看　4檔漲勢領先

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

川普當選美國總統已屆滿月，全球股市美股獨強，台股呈現震盪整理格局，統計川普當選以來，台股小漲0.22%，根據CMoney統計，漲幅前10大ETF分別為：群益台灣精選高息（00919）、凱基台灣AI50（00952）、富邦台灣優質高息（00730）、永豐優息存股（00907）、元大MSCI金融（0055）、國泰股利精選30（00701）、大華優利高填息30（00918）、統一台灣高息動能（00939）、中信小資高價30（00894）元大台灣反1（00632R），其中00919、00952、00730、00907等4檔漲幅逾2%。

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近期台股呈現區間整理，統計川普當選以來，高息ETF在內的22檔台股ETF漲幅勝大盤，其中以00919上漲2.77%表現最佳；再以成交量來看，原型台股ET中同期間日均量也是00919的6萬張居冠。市場法人表示，00919在12月2日也公布第7次預估配息0.72元維持新高，本次除息日為12月20日，參與除息最後買進日為12月19日，00919價量齊揚的好表現將吸引更多投資人進場卡位。



市場法人表示，擁有百萬投資人的00919息利雙收的好表現讓投資人趨之若鶩，也是受益人今年成長最多的台股ETF，有別於其他台股ETF，00919成立以來配息穩定步步高，本季預估配息0.72元維持新高，連續7季年化配息率都逾10%令人驚豔。以00919預估配息0.72元估算，如果想讓每張的息值固定在10%以上，其實就可以趁價位還在28.8元以下多買來降低成本。



群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台灣景氣仍在擴張軌道，目前市場預估台灣企業獲利2025年增約16%雙位數增長為經濟底氣，考量台灣企業獲利持續往上，無礙中長期偏多趨勢。台股受惠景氣面回復，以及資金面充沛的雙重利多，加上過往歷史經驗台股第四季漲多跌少，預估4Q24可維持多頭格局。現階段金融環境容易受眾多因素影響表現，而在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股精準高息ETF就是最佳標的。