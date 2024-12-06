SCFI本周微漲1.01%、歐美線小跌　估月中歐美線運價調漲不易

▲攬貨業估月中歐美線運價調漲不易。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

上海交易所今(6)日下午3點公布的貨櫃運價指數(SCFI)報2256.46點，上漲22.63點，漲幅1.01%，歐美線運價都小跌，主要靠波斯灣、南美與東南亞等次航線提升運價指數。對於本月15日歐美線漲價計畫，攬貨業估實漲機率不高，歐洲線甚或下跌。

歐洲線經過12月1日漲價成功，船公司準備12月15日再漲一回，每大箱(40呎櫃)規劃再漲1500美元，但因運價已在5300美元以上，加上各船公司都是安排最大型船走歐洲，攬貨公司估再漲不易，還以可能下跌，美國線在馬士基網上未調高12月15日之後運價情況下，也估實漲不易。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有大型攬貨公司表示，目前為了規避關稅政策，部分貨主會趕在1月初出貨到墨西哥，再進入到美國，越接近1/15美東可能罷工時間，貨主應會把貨逐漸移往美西，再加上農曆春節時間接近，美線貨量應該會逐周上升；但也有攬貨公司擔心春節逼近，船公司要為春節期間航班存貨，會以較低運價攬些存貨，讓運價上調不易。

SCFI今日上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價3030美元，下跌9美元，跌幅0.30%，地中海線每箱3761美元，上漲79美元，漲幅2.15%，美西每大箱3309美元，下跌36美元，跌幅1.08%，美東每大箱4924美元，周跌30美元，跌幅0.61%。

波斯灣線每箱運價1474美元，周漲112美元，漲漲幅8.22%；南美線(桑托斯)每箱運價5711美元，周漲365美元，漲幅6.83%；東南亞線(新加坡)每箱運價682美元，周漲22美元，漲幅3.33%。