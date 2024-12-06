薪水太低！34％新鮮人已換3份工作　Z世代盼起薪38870元

▲跳槽換工作。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者廖婕妤／台北報導

歲末年終，不少上班族已準備在年後換工作轉職，其中有新鮮人為了擺脫低薪，更是不斷跳槽提升加薪機會，根據人力銀行調查，有5成新鮮人已換過工作，且這之中有約35％換了第3份，而最主要原因就是不滿意薪資；調查也顯示，新鮮人期待的薪資為38870元，但和實際薪資相比差了約7200元。

根據1111人力銀行的調查，今年的畢業生，有近5成新鮮人已換過工作，而在這群曾轉職的年輕人中，更有34.4%換了第3份工作，最主要原因以薪資不滿意高居榜首，頻繁的轉職行為，反映出台灣職場對新鮮人的吸引力與支持不足，尤其是在薪資議題上，顯得格外突出。

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1111人力銀行調查也顯示，今年新鮮人平均起薪31,650元，相較去年的31,452元，雖然略為成長198元、0.6%，不過卻有四分之一的新鮮人薪資落在基本工資 27,470元，相當貼近勞動部認定的 31,000元以下為低薪；調查更直指，在物價高漲的時代，今年新鮮人期待薪資能有38,870元，但和實際起薪相比，有著7,220元的明顯相距。

若以台北市最新公布的「每戶平均家庭消費支出」 109.4萬元 計算，雙薪家庭每人每月需賺4.6萬元才能應付生活開銷，對於以基本薪資起步的新鮮人而言，想要獨立生活或成家顯得遙不可及，薪資不足也已成為新鮮人不婚、不生的合理化理由。

1111人力銀行公關經理曾仲葳觀察，今年畢業的Z世代年輕人，在選擇正職工作時，除了薪資外，還特別在意公司福利、工作時間、工作內容，以及職場氛圍，追求的不僅是成就感，還希望能在健康的企業文化中成長，拒絕停留於「有毒的職場文化」，傳統的「菜鳥應該多做一些」、「新人加班學習」等刻板觀念，對於這一代人已經失去吸引力，Z世代更重視工作與生活的平衡，勇於對不合理的工作環境說不，展現出新時代職場價值觀的轉變。