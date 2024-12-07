AI妖股下市危機解除！美超微請求獲准　盤後股價暴漲

▲美商超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

記者林潔禎／台北報導

AI妖股下市危機暫解除！美超微在當地時間周五 （6 日）美股盤後宣布，收到納斯達克已批准公司延期提交財務報告的請求，美超微盤後大幅逼近50美元，飆漲13%，延續了11月中旬以來的大幅反彈。

根據納斯達克要求，美超微公司必須在明（2025）年2 月25 日之前提交截至6 月30 日的財年的10-K 年度報告以及截至9 月30 日的季度的10-Q 報告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《CNBC》報導，美超微在新聞稿中表示：「如果公司在 2025 年 2 月 25 日之前提交所有要求的報告，只要公司繼續遵守那斯達克的上市規則，普通股將繼續上市。」

美超微表示有信心能在截止日期前提交報告。

美超微是輝達（NVIDIA）最大供應商之一，預計明年銷售額將成長約67%，達到約250億美元（約新台幣8102億元），也因列入輝達供應鍊，股價自2022年初到今（2024）年3月達到峰值，兩年內飆升了逾20倍，公司市值一度來到近700億美元（約新台幣2.2兆元），被外界稱AI妖股。

不過，美超微今年因財報繳交持續遞延，加上先前委任的安永會計師事務所 （Ernst & Young）請辭，導致股價一路下挫，引發下市危機。

11 月中旬在美超微請求延期財報繳交以及宣布聘請新審計師 BDO USA 後，公司股價一路飆升，從此波低點17.25美元至6日美股收盤43.93美元，半個多月時間，股價已反彈155%。



