ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

台灣人勞碌命！ 2023年總工時2020小時　39國排第6

▲▼工人,勞工,做工,藍領階層。（圖／記者季相儒攝）

▲台灣人2023年工時達2020小時，調查39個國家居篛六、示意圖。（圖／資料庫）

文／中央社

勞動部最新國際勞動統計日前出爐，台灣去年年總工時為2020小時，較日本、韓國高，勞動部說，台灣部分工時人數比例低，若只比較全時勞工，台灣工時比日、韓低。

勞動部每年更新台灣與其他國家的勞動統計資料，根據日前公布數據，台灣受僱者平均每年工時去年為2020小時，較2022年的2005小時增加15小時，在39個主要國家中排行第6，為亞洲中僅次於新加坡、第2高的國家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據數據顯示，亞洲國家中新加坡為2267小時，其次為台灣2020小時、南韓1874小時、日本1637小時；若比較近10年增減數據，新加坡較2013年減少135小時、台灣減少104小時、南韓減少197小時、日本減少109小時。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛今天接受媒體聯訪分析指出，受僱者平均每年工時可能因為每年工作日數不同而導致時數有些微差別，去年為2020小時，已經與疫情爆發前的工時差不多。

至於台灣總工時排名第6，黃維琛解釋，台灣部分工時人數比例低，僅有3.4%，若用各國平均來觀察台灣總工時會比較高，但若只比較全時勞工，台灣全時勞工平均每週工時為41.5小時，日本則是42.9小時、韓國為43.8小時，日、韓實際都比台灣高。

黃維琛舉例，日本許多婦女投入部分工時工作，加上中高齡勞參率也較高，因此就會拉低總工時數據，未來台灣隨中高齡、二度就業婦女勞參率持續提升，使就業結構性改變，總工時也會降低。

關鍵字： 工時勞動部台灣統計全時勞工

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

9家金控公布前11月獲利　中信金EPS 3.45元暫居冠

9家金控公布前11月獲利　中信金EPS 3.45元暫居冠

金控股11月獲利陸續出爐，已公布9家金控公司累計前11月稅後獲利2462.76億元，年增率17.9%，當中中信金（2891）以683.27億元，EPS 3.45元暫時居冠，元大金（2885）以340.66億元、EPS 2.63元排名第2名，兆豐金（2886）320.61億元EPS 2.17元排名第3名，第一金（2892）、永豐金（2890）、玉山金（2884）、華南金（2880）均突破200億元。

2024-12-07 13:29
台、韓科技競爭對手！外媒曝兩地股市差距　政治混亂對比AI輝煌

台、韓科技競爭對手！外媒曝兩地股市差距　政治混亂對比AI輝煌

南韓總統尹錫悅擅自宣布戒嚴，讓韓國陷入政治混亂，其股市有進一步落後於主要科技競爭對手台灣的風險，相較於台股正處於在全球人工智慧（AI）熱潮的輝煌之中。

2024-12-07 15:55
AI妖股下市危機解除！美超微請求獲准　盤後股價暴漲

AI妖股下市危機解除！美超微請求獲准　盤後股價暴漲

AI妖股下市危機暫解除！美超微在當地時間周五 （6 日）美股盤後宣布，收到納斯達克已批准公司延期提交財務報告的請求，美超微盤後大幅逼近50美元，飆漲13%，延續了11月中旬以來的大幅反彈。

2024-12-07 10:56
租屋族注意！明年報稅享房租最多18萬扣除額　名下5種房也適用

租屋族注意！明年報稅享房租最多18萬扣除額　名下5種房也適用

租屋族照過來！ 從今（2024）年????月????日起，房租支出改列特別扣除額，也就是明（2025）年5月報稅首次適用，申報戶不管採標準或列舉扣除，財政部指出，只要符合條件就能扣除，每一申報戶每年上限18萬元；另名下有5種房屋可視為「非自有房屋」，同樣可以申請房租扣除，減輕租屋負擔。 ⠀⠀

2024-12-07 09:55
台股本周大漲930點！化解弱勢窘境　留意財報空窗期

台股本周大漲930點！化解弱勢窘境　留意財報空窗期

台股指數昨（6） 日開高收黑，終場小跌74.67點，指數收在23193.27點，但無損本周台股強勢反彈，全周加權指數大漲930.77點，周線漲幅4.18%，法人指出，本周大舉反彈，化解之前弱勢窘境，由於12月一向為財報空窗期，選股上有實質營運表現做後盾。

2024-12-07 12:37
台塑跌破2008年低點　專家：四寶的黑暗時刻「弱勢股碰不得」

台塑跌破2008年低點　專家：四寶的黑暗時刻「弱勢股碰不得」

在過去的一年中，記憶體及塑化產業面臨了前所未有的挑戰。這些行業不僅沒有顯示出財務上的盈利機會，反而出現了業績轉虧的跡象，令投資人感到擔憂。尤其在股價方面，這些產業的表現更是讓人瞠目結舌，股價均出現了腰斬的慘痛局面。

2024-12-07 06:00
順藥解盲後重挫！晟德也重挫！　是恐慌性殺盤還是真的玩完了？

順藥解盲後重挫！晟德也重挫！　是恐慌性殺盤還是真的玩完了？

在順藥宣布其第二期臨床試驗解盲成功後，股價意外重挫，同期母公司晟德也出現大跌。此情況可能源於晟德過去涉及內線交易的新聞，再次引發市場不安。最近法院對晟德前高管的判決可能加劇了市場的不信任，導致了恐慌性賣出。然而，從長遠來看，晟德作為少數獲利的生技公司，長期投資價值仍存。

2024-12-07 06:00
AI伺服器代工價格戰？電子5哥全數投入　分析師：客戶重技術

AI伺服器代工價格戰？電子5哥全數投入　分析師：客戶重技術

自從仁寶加入人工智慧（AI）伺服器戰局後，電子五哥代工廠全數投入相關領域。分析師指出，在AI伺服器新產品推出的初期階段，新進供應商比較有機會提升市占，但客戶考慮的不只有價格而已，還更重視技術層次和生產線韌性。

2024-12-07 17:37
台灣人勞碌命！ 2023年總工時2020小時　39國排第6

台灣人勞碌命！ 2023年總工時2020小時　39國排第6

勞動部最新國際勞動統計日前出爐，台灣去年年總工時為2020小時，較日本、韓國高，勞動部說，台灣部分工時人數比例低，若只比較全時勞工，台灣工時比日、韓低。

2024-12-07 17:25
台日戰略合作！　宣捷幹細胞結盟日集團JSMHD成立跨國合資公司

台日戰略合作！　宣捷幹細胞結盟日集團JSMHD成立跨國合資公司

由宣明智創辦的宣捷幹細胞生技（4724）今日宣布與日本JSMHD集團簽署合資契約，攜手成立「宣心生醫」（JS-MERIBANK），企圖大舉擴張亞洲事業版圖，加速國際化的腳步。

2024-12-06 23:06

讀者迴響

熱門新聞

台塑跌破2008年低點　專家：四寶的黑暗時刻「弱勢股碰不得」

租屋族注意！明年報稅享房租最多18萬扣除額　名下5種房也適用

順藥解盲後重挫！晟德也重挫！　是恐慌性殺盤還是真的玩完了？

薪水太低！34％新鮮人已換3份工作　Z世代盼起薪38870元

AI妖股下市危機解除！美超微請求獲准　盤後股價暴漲

快訊／中租控股首次出手訂造3艘散裝船　擴大船舶出租業務

快訊／殺好大！LINE Pay上市首日重挫逾8.5%　中籤戶現賠4萬

蘇姿丰列年度最具影響力女性　蔡英文寫介紹文

9家金控公布前11月獲利　中信金EPS 3.45元暫居冠

規劃退休多做1事所得替代率達60%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366