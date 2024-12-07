台灣人勞碌命！ 2023年總工時2020小時　39國排第6

▲台灣人2023年工時達2020小時，調查39個國家居篛六、示意圖。（圖／資料庫）

文／中央社

勞動部最新國際勞動統計日前出爐，台灣去年年總工時為2020小時，較日本、韓國高，勞動部說，台灣部分工時人數比例低，若只比較全時勞工，台灣工時比日、韓低。

勞動部每年更新台灣與其他國家的勞動統計資料，根據日前公布數據，台灣受僱者平均每年工時去年為2020小時，較2022年的2005小時增加15小時，在39個主要國家中排行第6，為亞洲中僅次於新加坡、第2高的國家。

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根據數據顯示，亞洲國家中新加坡為2267小時，其次為台灣2020小時、南韓1874小時、日本1637小時；若比較近10年增減數據，新加坡較2013年減少135小時、台灣減少104小時、南韓減少197小時、日本減少109小時。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛今天接受媒體聯訪分析指出，受僱者平均每年工時可能因為每年工作日數不同而導致時數有些微差別，去年為2020小時，已經與疫情爆發前的工時差不多。

至於台灣總工時排名第6，黃維琛解釋，台灣部分工時人數比例低，僅有3.4%，若用各國平均來觀察台灣總工時會比較高，但若只比較全時勞工，台灣全時勞工平均每週工時為41.5小時，日本則是42.9小時、韓國為43.8小時，日、韓實際都比台灣高。

黃維琛舉例，日本許多婦女投入部分工時工作，加上中高齡勞參率也較高，因此就會拉低總工時數據，未來台灣隨中高齡、二度就業婦女勞參率持續提升，使就業結構性改變，總工時也會降低。