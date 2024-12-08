銷售旺季、旗艦新機帶動　第三季智慧手機產量季增7%

▲iPhone 16 Pro。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據TrendForce最新調查，2024年第三季適逢智慧手機銷售旺季，加上各大品牌接連推出旗艦新機，帶動季度生產總數季增7%，約達3.1億支，與去年同期持平。從旺季產量的角度分析，第三季的表現尚未恢復疫情前水準，顯示全球消費市場仍缺乏明確復甦動能。

展望2024年第四季，由於Apple新機生產進入全年高峰，以及Android陣營依慣例於年末衝刺市占，預估季度總產量將季增近7%，與去年同期表現相仿。第四季品牌商仍採取謹慎的備貨策略，以免庫存壓力加劇金流負擔。

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TrendForce表示，第三季全球前六大智慧手機品牌排名未有變化，合計市占近80%。Samsung第三季產量近5,900萬支，季增9%，以19 %的市占排名第一。該季產能增長主要受摺疊機系列進入量產，以及中低階A系列因應節慶增加備貨所驅動。

Apple第三季手機產量約5,100萬支，季增15 %，以近17%的市占率位居第二名。第四季Apple進入新機生產高峰，市占排名將躍升為全球第一。值得注意的是，其新機的AI話題未能在中國引起迴響，加上品牌競爭激烈，導致在當地的銷售表現較去年同期衰退。

排名第三的Xiaomi（含Xiaomi、Redmi及POCO品牌）第三季產量近4,300萬支，季增2%，市占率為14%。由於Xiaomi較其他中國Android品牌更早進軍海外市場，近期海外市場的表現亦成為推動其成長的主要動能。預估第四季Xiaomi的手機產量將與前一季持平，除了回補庫存，也將提前規畫生產，以舒緩農曆新年假期停工的影響。

TrendForce表示，Oppo（含Oppo、OnePlus及Realme品牌）第三季生產約3,700萬支智慧手機，季增5%，反映電商促銷旺季和新品衝刺備貨的情況；該品牌市占率為12%，排名第四。預計其第四季的產量將與前一季相近。

排名第五的Vivo（含Vivo及iQoo品牌）第三季生產約2,700萬支智慧手機，同樣受惠於新品推出和因應電商促銷的備貨需求帶動，季度增長4%，市占表現為9%。預估第四季產量也應以持穩上季表現為主。

Transsion（含TECNO、Infinix及itel品牌）擺脫第二季庫存調節的低潮，第三季產量約2,500萬支，季增7%，排名第六。預計其第四季生產同樣以維穩為目標，避免重蹈覆轍升高庫存。

隨著AI風行，市場開始關注AI智慧手機表現。TrendForce認為，這類手機應具備在裝置端執行AI運算的能力（On-Device AI），包括機器學習及生成式AI。由於須在具備一定規格的處理器晶片及記憶體上才能實現上述效能，因此，目前AI手機仍以旗艦機為主，預估2024全年AI手機占比落於10%至15%間。