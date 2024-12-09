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AI助攻　主計總處估2025年投資率26.61%寫3年最高

▲行政院主計總處廣博大樓。（圖／記者謝婷婷攝）

▲行政院主計總處廣博大樓。（圖／記者謝婷婷攝）

文／中央社

人工智慧（AI）熱潮發威，不只讓台灣今年出口大進補，廠商加大力道投資，也為明年的經濟成長動能做出貢獻。主計總處預估，2025年投資率達26.61%，可望寫下近3年新高。

根據主計總處最新經濟預測，人工智慧浪潮帶動台灣電子零組件及資通訊產品出口擴張，2024年全年經濟成長率上修至4.27%，估2025年經濟成長率達3.29%。

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主計總處指出，半導體廠商為了因應AI商機，積極擴充先進製程及高階封測產能，並持續投入研發，讓民間投資動能活絡。觀察國內投資毛額占GDP比率（投資率），2024年為26.10%，2025年可望進一步走揚、升抵26.61%，為3年來最高水準。

主計總處官員直言，民間投資動能持續擴增，對經濟體質是正面助力，尤其台灣內需市場有限，靠投資帶動一連串的生產、出口，是維繫經濟成長的重要關鍵。

儘管儲蓄與投資差額，也就是外界所稱的「超額儲蓄」，2025年規模持續擴增、達新台幣4.29兆元，再寫歷史新高，但超額儲蓄率略有收斂，降至16.00%。

從國民所得會計恆等式觀點，經常帳順差與超額儲蓄是一體兩面，而台灣屬於出口導向的經濟體，長期經常帳呈現順差。

主計總處官員指出，台灣有自身的經濟體特性，內需市場小，且在少子化、高齡化的人口結構下，未來消費難以大幅成長，不過出口產業具有較強競爭力，是支撐經濟成長的支柱，而且隨著美中貿易戰、COVID-19疫情先後爆發，加速台商回流及廠商擴大投資，台灣經濟體質已經往更健康的方向轉變。

主計總處官員認為，外界慣以閒置資金解讀超額儲蓄，但這與各國經濟體質有關，像美國以內需市場為主，經常帳呈現逆差，就不太有超額儲蓄的問題；台灣超額儲蓄規模擴增，一部分也是反映出口暢旺等因素，其實單看投資率表現，2018年以來，投資率已經顯著提升。

關鍵字： 人工智慧台灣經濟投資電子零組件出口

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