驗船中心：MSC 109會議結論　自主船舶章程完稿時程再推遲1年

▲制定海上自主水面船舶工作章程之工作路線圖。（圖／CR提供）

記者張佩芬／台北報導

國際海事組織(IMO)海事安全委員會第109屆會議(MSC 109)已於本月6日結束。驗船中心(CR)指出，本次會議除採納國際船舶載運散裝液化氣體構造與設備章程(IGC Code)修正案以及國際船舶使用氣體或其他低閃點燃料安全章程(IGF Code)修正案外，亦深入討論海上自主水面船舶(MASS)議題。

CR表示，針對海上自主水面船舶章程(MASS Code)內容的制定，由於討論收斂進度不達預期，本次決議再度推遲完稿時程，預定延後至2026年5月的MSC 111會議才完成非強制性的MASS Code。

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CR補充，為達成IMO的2050年溫室氣體淨零排放目標，預期將有更多船舶採用零或近零溫室氣體排放的技術、燃料和/或能源。因此，本次會議持續審議制定替代燃料安全監管框架的發展報告，預計於MSC 110會議完成，並更新制定船舶使用替代燃料規定之工作計畫。此外，鑒於海事網路保全的重要性，本次會議同意後續將研議建置包含船舶以及港口設施的統一性國際海事網路保全標準。

▲更新制定船舶使用替代燃料規定之工作計畫。（圖／CR提供）

為協助我國航運各界即時了解國際海事安全的最新動態，CR已發布會議結論快報(https://www.crclass.org/msc109 )，摘要MSC 109會議重點內容，歡迎航運業界參閱。