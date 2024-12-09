張忠謀新書發表冠蓋雲集　蔡英文、魏哲家現身

▲台積電創辦人張忠謀夫婦與前總統蔡英文。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

台積電創辦人張忠謀自傳今日舉行全球唯一場次新書發表會，發表會中大咖雲集，台積電經營團隊也親自前來支持，除了董事長魏哲家外，財務長黃仁昭及資深副總何麗梅、台積電董事曾繁城都親自前來祝賀。

活動開始前，各大重量級貴賓都提前進場就座，活動開始前，張忠謀也和前總統蔡英文兩人並肩走近會場，張忠謀夫人張淑芬則緊跟張忠謀身後一起入座。

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▲台積電董事長魏哲家。（圖／記者湯興漢攝）



活動會場外，除了張忠謀新書看版外，主辦單位天下文化也設立一面牆來介紹張忠謀生平，更有不少珍貴照片因此曝光。

此外，包括張忠謀「老戰友」、台積電董事曾繁城，廣達集團林百里、威盛電子董事長陳文琦、宏達電董事長王雪紅、力積電董事長黃崇仁、國巨集團董事長陳泰銘，通通到場支持。

光是因持有台積電股票，張忠謀就高達1332.7億元、曾繁城則有318.8億元身價，而魏哲家持股市值則來到68億元。

另外，《富比士》曾評林百里身價121億美元（約台元3900億元）；陳泰銘則為62億美元（約台幣2015億元），林百里在富比士富豪榜中名列台灣首富、陳泰銘則排全台第8。