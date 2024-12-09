張忠謀喊「一直把Intel當朋友」　認基辛格對台積電態度敵對

▲台積電創辦人張忠謀。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

台積電創辦人張忠謀今（9）日再看競合對手英特爾（Intel）近期面臨的挑戰，直言「沒有新CEO、也沒有新策略」，他表示，自己過去與英特爾CEO都是好朋友，「一直到最近的CEO，我覺得他好像要跟我們敵對一樣，但他走路了。」

張忠謀表示，英特爾跟台積電幾十年來都有互動從第一張訂單開始，首先，「我一直是把英特爾當作朋友，無論是個人或公司。」

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個人方面，張忠謀認為跟他們的三個創辦人Gordon Moore（摩爾）、Robert Noyce（諾伊斯）及Andy Grove(葛洛夫）都認識；張忠謀表示，英特爾創辦人事實上應該是兩個，張說：「我們跟他們兩個可說是第一代半導體。」

張忠謀說：「不算發明積電路的Jack Kilby，我們是第一代，我們那時候大家都30歲左右，摩爾比我大兩歲，我們常常開完技術會議，晚上去喝啤酒，喝完就吃飯唱歌回旅館，這個情景諾伊斯也寫過，他們是朋友，後來有幾個CEO，也都是很好的朋友。」

張忠謀語帶玄機說：「一直到最近的CEO，我覺得他好像要跟我們敵對一樣，但他走路了。」

張忠謀認為，不知道Intel現在是要找新的策略，還是要找新的CEO，好像兩個都找，但這個很難，這個就是他們四年以前，他們找現在走路的情景，沒有董事會，沒有對於未來策略沒有定見。

「我們也不喜歡當時的CEO，當時他們要找人，結果就是找講得好的，結果基辛格最好，他口才很好，誰講得好就採取他的策略，我覺得這很不好。」張忠謀表示，也許他們有策略，但還沒講而已，假如是董事會有策略，只是不講，那在找能執行策略的人，假如是這樣，那問題就比較簡單，

至於基辛格本月1日遭Intel宣布退休，張忠謀說：「我也不知道為什麼基辛格是被離職，我也不知道，是他的策略不好嗎？還是執行不好？這我不知道，但總之對英特爾是難題。」

基辛格以前的英特爾CEO，既有策略就是要做晶圓代工，他認為要做代工好像他比較注重要做代工，他有要做AI，但跟做代工比起來，他比較注重代工。