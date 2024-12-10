攬貨業估明年中港台出貨量都會減少　重心轉往越南、泰國與印度

▲明年大陸出貨量估計會少一成五到兩成。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

超大型與大型攬貨業者估計，因為川普的關稅政策，加上兩岸關係緊張，估計明年台灣、香港與中國大陸的出貨量都會減少，其中大陸減幅最高，估在一成五到兩成之間，現在台灣海空運承攬業的營運重心都放在越南、泰國與印度，超大型攬貨公司負責人指出，越南公司的營收已經是台灣的三倍，泰國與台灣相當。

大型攬貨公司空運部門高階主管指出，台灣出口業者透露，因為擔心兩岸可能出現衝突，影響到正常出貨，國外買主近年有將訂單轉到東南亞現象，這些買主以科技業為主，就像特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)的太空探險技術公司-SpaceX公司，以地緣政治考量理由，要求台灣供應商將製造地點移往海外。

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不過超大型攬貨公司負責人指出，就貨櫃船運來看，明年台灣的出貨量估計不會少太多，大陸市場就很明顯，像青島出口的輪胎、家俱、三夾板等現在就已經明顯減少，馬斯克要他的供應商從台灣轉到東南亞設廠，應該是成本考量居多。

攬貨公司都是跟著客戶跑，近兩年都已積極在東南亞、印度設點與拓展業務，像台驊控股(2636)除了在台北與上海設立總部，也已在進行新加坡第三個總部設立工作，主要負責管理東南亞地區業務。

中菲行(5609)2012年就在印度設立據點，目前在班加羅爾、德里、清奈、亞美達巴德、海德拉巴和孟買均設有營運單位，加上12個合作夥伴辦事處，提供託運人所需的客制化服務和本地市場知識。

捷迅(2643)在印度清奈、馬來西亞檳城、越南河內，新加坡等都設有分公司，明年也將新增東南亞公司，地點選擇主要都是配合客戶需求。

不過有攬貨業指出，在印度設據點最大的困難度是願意派到印度的主管很難找，直接用當地人又狀況頗多，由於攬貨業都要帶客戶墊付運費，就曾發生印度員工或代理行以假提單申報運費，利用3、4個月的代墊期，向總公司騙到錢後跑路的事件。

另今年前10個月，美國對越南的逆差達到1020億美元，較去年同期增加了近20%，可能成為川普關稅政策新目標，業界不免擔心越南市場有變，但無論關稅事件如何發展，攬貨公司最重要的還是要跟著託運人走。