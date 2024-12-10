台積電11月營收2760.58億元　年增34%「創歷年同期新高」

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日公布11月營收，台積電11月合併營收約為新台幣2760.58億元，較上月減少12.2%，較去年同期增加了34.0%，仍創歷年同期新高。

台積電累計2024年1至11月營收約為新台幣2兆6161億4500萬元，較去年同期增加了31.8%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台積電日前也在法說會中釋出針對第四季的最新財測，台積電預期第四季營收，以美金計算，約會落在261億元至269億元之間，換算下來，季增約13％。

若以1美元兌32元新台幣計算，台積電預期第四季毛利率約落在57％至59％之間，營利率約落在46.5％至48.5％。

台積電財務長暨發言人黃仁昭表示：「台積公司 2024 年第三季的業績受惠於智慧型手機和 AI 相關應用對我們領先業界的 3 奈米和 5 奈米技術的強勁需求 。 進入 2024 年第四季，我們預期台積公司的業績將繼續得益於市場對我們先進製程技術的強勁需求。」

台積電董事長魏哲家針對全年營收展望也表示，由於強勁AI需求，全年會有接近30％的營收成長，較上一次24％至26％再上修。

台積電今日終場收在1065元，下跌10元，跌幅約0.93%。