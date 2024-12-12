阿姨堅持領300萬　她憂詐騙「花20分鐘關懷」！竟被家屬告協助騙錢

▲站在第一線阻攔，卻還被家屬指控協助詐騙。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

近來詐騙猖獗，其中又以投資詐騙及假交友詐騙佔最大宗。一名在銀行工作的網友表示，有個阿姨臨櫃堅持要領300萬現金，他花了20分鐘詢問金錢用途、核對資料等等，擔心阿姨遇到詐騙，但阿姨只想快點拿到錢離開，怎料阿姨的女婿向金管會投訴，指控行員協助詐騙集團。

一名銀行行員在Dcard發文，一位66歲的阿姨堅持要領300萬元，並說已事先詢問過是否可以領取，於是她開始關懷客戶的資金狀況，並詢問為何要領取這麼多現金。阿姨解釋，在8月簽訂的借款還款期限是11月底，當時已接近還款期限，因此看起來也很合理，便請阿姨提供借貸契約。

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原PO進一步確認，「合約書上甲方跟乙方的確是公司及阿姨的名字，也有公司大小章及阿姨個人的章戳，借款日期、借款金額、還款日期、利率等等都有，我跟主管還查了商工登記確認有此間公司」。雖然一切都合理，但原PO擔心領現金危險，建議匯款，阿姨卻堅持要現金，「覺得我們很囉嗦，希望我們快讓他領錢，這關懷的過程花了20分鐘」。

阿姨領完後錢後離開，本來以為事情結束了，怎料阿姨的女婿向金管會投訴，指控行員疑似勾結詐騙集團，協助詐騙集團騙錢。她又氣又傻眼，「在第一線攔阻詐騙費了那麼多心力，三不五時還要挨客戶罵，失控的還會罵三字經」，盡一切所能攔阻，被詐騙的家人只覺得這是應該的，攔阻失敗就說是勾結詐騙集團。

原PO呼籲社會多一點善良和理解，「因為我們真的沒有義務這麼做」，但他們依然希望能夠守住客戶的資金，「最後，人人都可以拿投訴金管會來壓我們，我們果真是命很賤的一線行員」。

對此，網友表示，「我朋友是警察，他們說這種事對他們來說都是小巫見大巫，警察苦口婆心的勸還覺得警察在騙他們一樣，『公親變事主』家常便飯，出了事情上面長官不會挺，只能自己吞」、「真心覺得以後應該領50萬以上的現金或匯款，應該簽切結書，本行已盡提醒確認之義務，並全程錄影錄音，如後續遭詐騙與本行無關」、「你很棒的請放寬心，該做的SOP都依規定執行了，家屬現在只是要找人出氣而已，說也奇怪，這世界就是愛欺負好人」。