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央行楊金龍：台灣跨境支付　不因地緣政治被邊緣化

▲中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

近年國際地緣政治風險持續升溫，金融也可作為制裁手段，俄烏戰爭就是一例。中央銀行總裁楊金龍今天表示，台灣銀行業均參與SWIFT，所有跨境支付交易均可透過SWIFT處理，台灣跨境支付並不會因地緣政治而被邊緣化。

金磚國家（BRICS）今年10月22日至24日舉行高峰會，會後宣言提出新跨境支付倡議。部分媒體指出，金磚國家討論創建「金磚之橋」（BRICS Bridge）新金融支付平台，將與環球銀行金融電信協會跨境支付系統（SWIFT）抗衡；台灣受限於地緣政治，恐被排除而邊緣化。

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此論點引發社會關注，央行當時便迅速澄清，楊金龍今天出席財金公司113年度金融資訊系統年會，以「跨境支付未來趨勢及台灣發展路徑」為題進行演講時，也再次強調，台灣不會因地緣政治風險升溫而受影響。

楊金龍首先說明SWIFT的影響力，是全球跨境支付最主要的金融資訊傳輸系統，可處理多種幣別的金融交易訊息傳輸；且SWIFT受到網路效應影響，覆蓋範圍愈來愈廣泛，形成獨特競爭優勢，目前約有1.1萬家金融機構參與，遍及200多個國家，是國際資金訊息傳輸的骨幹。

依SWIFT今年前3季資料顯示，處理全球交易金額約2713.7兆美元，仍以美元為主要清算貨幣，占比為47.5%。SWIFT使用者如果違反歐盟或比利時法規，經提報董事會並採多數決通過後，得予以制裁，違規情節嚴重者可斷絕使用SWIFT系統。

楊金龍指出，SWIFT已成為全球跨境系統的骨幹，並由西方國家主導，2022年2月爆發俄烏戰爭後，SWIFT成為西方國家實施金融制裁的手段。事實上，俄羅斯早在2014年發動克里米亞戰爭，遭到歐美國家制裁後，就著手「去美元化」措施。

楊金龍表示，俄烏戰爭爆發後，美國、歐盟等西方國家陸續對俄羅斯祭出多項經濟與金融制裁，其中金融制裁手段包括凍結俄羅斯國外資產，以及禁止俄羅斯主要銀行使用SWIFT等，媒體報導，西方國家形同將美元武器化；另一方面，俄羅斯也採行多項反制措施。

楊金龍分析，雙方相互制裁已對全球經濟金融造成影響，並升高地緣政治緊張情勢。長遠來看，隨著地緣政治議題發酵，在技術、政治與意識形態推動下，可能促使全球形成個別的地緣政治集團及金融支付體系。

在可預見的未來，楊金龍認為，美元仍深具市場流動性、法治及避險地位等關鍵優勢，為全球支付體系主要貨幣，SWIFT也會維持全球性系統的重要角色；台灣銀行業均參與SWIFT，所有跨境支付交易均可透過SWIFT處理，台灣跨境支付並不會因地緣政治而被邊緣化。

楊金龍並表示，台灣現行支付系統基礎設施健全完善，為持續優化、精進跨境支付，央行推動路徑將與全球同步，以穩步進行CBDC（央行數位貨幣）研究試驗，以及推動快捷支付系統（Fast Payment System, FPS）跨境互連方案的雙軌方式進行，並持續參與國際組織相關會議，為國際接軌做好準備。

關鍵字： 台灣銀行地緣政治跨境支付央行SWIFT

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