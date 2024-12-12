Visa消費多元支付、數位化金流雙引擎　加速商務無現金支付

▲企業員工可用「Visa企業速Pay」將數位企業卡綁進行動支付付款。（圖／Visa提供）

記者巫彩蓮／台北報導

隨著台灣逐步邁向非現金社會，全球領先的數位支付公司 Visa 今（12）宣布，將以「消費多元支付」與「企業數位化金流」的雙引擎策略，驅動台灣商務非現金社會再升級。

除持續拓展消費支付場景，提供流暢、安全與多元的收付體驗，Visa 更聚焦企業支付，首推「Visa 企業速 Pay（Visa Commercial Pay）」，將數位企業卡直接綁進 Apple Pay 與 Google Pay，讓企業金流卡片化，提升企業用卡體驗。Visa 也同步推出「Visa 快收慢付」解決方案（Business Payment Service Provider），讓企業可以用卡支付給不收卡的供應商，同時也享有延遲支付的便利。

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Visa公布的中小企業支付洞察報告指出，有33%的台灣中小企業希望從金流開始數位轉型，然而目前僅53%企業能接受信用卡，其餘因為技術整合與成本費用而不接受信用卡。調查也顯示，中小企業支付形式相當多元，包含銀行轉帳、現金、卡片支付等，但仍有32%企業因為擔心供應商不收卡、用卡安全性與使用便捷性，多方考量下仍未用卡支付。

Visa 台灣區總經理黃慧琴表示：「Visa 持續攜手生態系夥伴，以『消費多元支付』和『企業數位化金流』的雙引擎，驅動台灣非現金社會的發展。從調查中我們發現，70% 中小企業希望申請企業卡，但最大的顧慮是供應商收卡的普及性，顯示產業必須從企業用卡與收卡端雙管齊下，加速企業支付卡片化，協助企業用卡做生意。」

