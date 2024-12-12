中國奶茶品牌掀價格戰！內捲重創市場一年倒閉近20萬間

▲據中國餐飲行業媒體「紅餐網」報導，「價格戰」正在重創擴張過快、產品同質化過高的中國奶茶市場。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／中央社

曾經風風火火的中國奶茶市場，如今也走入困境，內捲化的競爭促使品牌壽命越來越短，加盟店關門速度超過展店速度。據統計，過去1年間至少約有20萬間奶茶店倒閉。

據中國餐飲行業媒體「紅餐網」報導，「價格戰」正在重創擴張過快、產品同質化過高的中國奶茶市場，過去一年就有近20萬間奶茶店倒閉，無論是一線品牌的加盟店，還是小本經營的小店，無一倖免。有人一年虧損人民幣200萬元（下同，約新台幣900萬元）仍苦苦支撐；有人賠了上了30萬元的積蓄後決定認賠殺出；更有人開店不到一個月就關門大吉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

分析指出，過去幾年各大小品牌都加速「圈地擴充」，同時職場的壓力促使不少年輕人選擇創業，經營奶茶店，結果供過於求。奶茶店越開越多，口味卻越來越像，產品同質化嚴重令經營更困難。生意慘淡下，只能祭出「價格戰」，最終加速了行業的資金枯竭。

報導提到，在這波競爭中不少大型品牌也自顧不暇，據公開訊息，今年4月正式上市的茶百道，今年上半年總共開了826間加盟店，但同時關閉了245間門市。今年第3季，奈雪的茶就關了89間直營店。