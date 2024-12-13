第四季BDI已腰斬恐跌破千點　明年首季估有船公司會出現虧損

▲散裝船運的波羅的海乾貨船綜合指數第四季出現腰斬現象。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

散裝船運今年第四季很不尋常，不但旺季不旺，運價還暴跌，波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)在9月30日收2084點，昨(12)晚已跌至1055點，除了跌逾千點，且隨時可能跌破1千點關卡，由於第一季屬於淡季，已有法人預估第一季恐有散裝船公司會出現虧損。

在本月2日，BDI跌破1300點成本線，來到1298點，當時海岬型船與巴拿馬型船現貨市場運價就已跌破成本價，昨晚指數逼近千點，超輕便與輕便型船運價卻都還在獲利水平之上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

業界資深高階分析，美國候任總統川普的關稅政策與強勢美元，都是散裝船運的利空因素，另中國與蒙古、俄羅斯之間蓬勃發展的煤炭貿易，讓原本以海運運送的煤炭，變成以鐵路運送，或是從海運長水路運輸變成短水路運輸，吃掉不少海運貨載量。

昨晚現貨市場海岬型船日租為10,382美元，低於一般成本價1.7-1.8萬美元，巴拿馬型船日租9186美元，低於一般成本價1.1萬美元，超輕便型船日租12,142美元，高於約1萬美元的成本價，輕便型船日租11,260美元，也高於約9000美元的成本價。

中大型散裝船運價跌深，主要是因為大陸房地產低迷不振，鋼鐵需求降低，影響鐵礦砂與煉鋼的焦煤需求；另美國穀物輸出量減量，壓低了巴拿馬型船貨源。另一方面美元高漲，也讓以美元計價的原物料價格上漲，影響了許多國家的購買力。

蒙古和俄羅斯對中國出口的增長，大量將煤炭運輸從海運轉移到鐵路，降低了運輸市場對海岬型船的需求。去年蒙古焦煤產量倍增，其中90%以上的產量運往中國，另中國從俄羅斯進口的焦煤，2022年和2023年分別增長97%和24%，大幅替代了自澳洲進口的焦煤，縮短了運送距離，根據德魯里估算，少掉62%航程。

不過散裝船運市場目前的低迷狀況估計僅是短期現象，北京官方的振興經濟措施估計可發揮一定程度的績效，多國在西非開採的鐵礦與鋁礬土也陸續產出，對船運需求日益提高，業界估計農曆年後市場就會逐漸好轉，巴西大豆豐收，也將為明年穀物運輸增添利多，如果川普能讓俄烏停戰，烏克蘭重建商機對各型船都有利。