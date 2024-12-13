研究生開戶狂被拒「我成年了欸」！　網揭原因：真的變嚴格

▲到銀行開戶被拒絕。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名研究生表示，因為現有的郵局戶頭使用起來不便，決定銀行開戶，申辦簽帳卡跟網路銀行，但卻遇到了重重阻礙，不僅被詢問是否有工作收入，甚至要求聯繫家人確認，以其身份為學生為由拒絕受理，最終未能成功開戶，讓他傻眼直呼「我已經成年了！」貼文掀起討論。

該網友在Dcard發文，「我已經讀研究所了，為何銀行會卡我開戶？」目前僅擁有郵局的銀行帳戶，但因使用不便、簽帳卡難以刷卡等原因，希望另開一個戶頭作為輔助。然而，開戶時銀行專員不僅一直詢問他是否有工作收入，還堅持要聯絡他的家人進行確認。

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儘管他再三強調自己只是想開戶，辦理簽帳卡和網銀，並非申請信用卡，但行員仍以他是學生為由拒絕，「請問為何光是開個戶頭就那麼機車，啊我就成年了是要跟他們確認什麼？」他透露，之所以選擇自行辦理，是因為過去與家人討論開戶事宜時，家人態度消極且多次拖延，導致他決定不再依賴他人。

貼文曝光，網友表示現在詐騙猖獗，銀行都會特別謹慎，「因為現在很多學生都在幫忙洗錢當車手，如果你有打工再去開戶，銀行會比較願意，不然只會擋，可以嘗試純網銀，開戶比較鬆」、「因為學生常常當詐騙集團車手，跟你是不是研究生沒關係」、「很簡單，銀行覺得你沒有正當用途，開戶變得嚴謹本來就是好事，不然讓詐騙集團有機會當人頭帳戶嗎？」。

網友指出，現在開戶比之前困難許多，「因為詐騙集團猖獗的關係，現在如果不是工作開薪轉戶，銀行幾乎都不讓開戶了，連薪轉戶都還要打電話到公司查證才給開」、「我拿聘書證明去開薪轉戶，銀行還打電話到公司人資確認是否有入職」、「我大概三年前為了領打工薪水去開戶，那時候行員就有說開戶條件有變嚴格，只接受在離戶籍地址最近的分行辦理，不過我是辦一般帳戶（公司要求的），然後他有查我另外兩間銀行的歷年資料，好像也有打電話給家長」。