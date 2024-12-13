2025十大亮點工作揭曉　「AI機器學習工程師」菜鳥年薪上看80萬

▲工程師。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者廖婕妤／台北報導

AI需求火熱，許多行業都將AI導入工作，像是科技業、金融業、餐飲服務業等，都能出現AI相關應用，預計這些行業別在農曆年節前後，可望大舉徵才；1111人力銀行盤點「2025年10大亮點工作」，包括AI機器學習工程師（Gen AI）、半導體先進製程工程師、環境工程師、雲端架構師、資安分析師、數位廣告投手、碳盤查管理師、軟裝設計師／統包工程師傅、健康管理師、身心靈療癒工作者等，其中，AI機器學習工程師需求夯，剛入行者平均年薪上看80萬元。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，根據台經院預測，台灣經濟在今年展現了強勁的韌性，全年經濟成長率預計將超過4%，推估科技業、金融業、餐飲服務業在農曆年節前後，可望大舉徵才，提醒有意轉換跑道的朋友，宜事先布局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

1111人力銀行說明，生成式人工智慧（Gen AI）是21世紀最具變革性的技術之一，應用範圍廣泛，因而AI機器學習工程師需求暢旺，從業門檻不低，多半必須具有碩士學歷，是目前就業市場奇貨可居的人才，剛入行者平均年薪落在70到80萬，工作資歷5年以上者，年薪突破百萬元亦為常見。

1111人力銀行指出，半導體產業是現代科技的基石，根據台灣半導體產業協會（TSIA）與工研院產科國際所統計，年薪約208萬元，隨著人才需求提升，薪資可望再往上調。此外，以台積電（2330）為例，每年提供豐厚的分紅，今年初就提撥超過1,000億元作為員工業績獎金，平均每人可領取約149.52萬元，職涯含金量極高。

1111人力銀行也提告，ESG已經是永續發展顯學，全球企業紛紛設置 ESG相關職缺並積極招募人才，「環境工程師」也是其一，在薪資部分，初階環境工程師起薪約3.5萬元起，資深環境工程師月薪可以上看10萬元；雲端架構師平均月薪範圍在6萬到7.5萬元之間，若加上年終或績效獎金，年薪超過百萬元是可預期的；資安分析師近年來備受重視，新進人員月薪約4.5萬至5萬元之間，資深的資安分析師薪資則落在8萬至10萬元。

另數位廣告投手的薪資因經驗而異，初級投手的月薪約在3.5萬至5萬元，具3至5年經驗的中階投手薪資上看10萬元，而能精通多平台、跨境投放的高階專才，年薪甚至能突破百萬元；碳盤查管理師剛入行者月薪平均落在4萬至5萬，考取環境管理ISO稽核類證照，累積實戰經驗與年資，年薪將可達百萬元水準；軟裝設計師及統包工程師傅月薪約為3萬至7萬，視經驗和能力而定，若以接案為主，年收入突破百萬元者亦不在少數。

至於健康管理師若取得市面上相關協會機構的認證資格，可以讓專業能力得到實證認可，未來職涯會更寬廣，目前包括醫療院所、養老機構、企業廠房、生技公司、運動產業等，平均月薪落在4萬到6.5萬元；身心靈療癒工作者不僅提供實體面對面的服務，更善用線上課程與視訊諮詢，收入因經驗與技能而異，入行新手收入雖不固定，但資深者月收入突破10萬元並非難事。